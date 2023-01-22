開運篇／新年招財開運 這3招在家就可做

想要招財開運，學會3招在家就可做。(Getty Images)

新年新氣象，趁著年節可以準備一些小道具，跟著命理師湯鎮瑋的3招新春招財開運小祕法，讓兔年走好運發財。

引財入室開運法

‧北斗七星有七個角，可以衍生為同樣有七個角的箭頭形狀，是「指錢」及「引財」的象徵，布置於在地墊，放在門口，意即把錢引進家門！

‧使用紅色地墊，一來喜氣洋洋，令人心情開朗，心開好運跟著來；再者紅色也代表陽氣，若地氣過於濕寒，或環境比較陰暗的話，紅地墊可以補足陽氣，有助運勢提升。

‧適合進財延遲、久未加薪、貨款被拖的朋友，在納財日使用特別開運！

湯鎮瑋命理師。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供） 除穢招貴開運法。（圖：湯鎮瑋提供）

【材料】

1.紅色地墊一張，形狀不限，大小適中。

2.10元硬幣7枚。

3.膠帶及雙面膠。

4.膠台或剪刀。

【步驟】

1.先將硬幣(正反面不拘)在紅地墊背面排成北斗七星或箭頭形狀。排列時從杓頂開始；箭頭則從頂端開始，順時針貼。

2.依序在硬幣貼上雙面膠進行第一次固定。

3.再用膠帶做第二次的固定，確保硬幣不會掉下。

4.將完成開運DIY的紅地墊，放在門口，引財氣進門。

除穢招貴開運法

‧除了可以從風水格局擺設及煙供除障來防止小人作怪，還可以隨身佩戴相關飾品，或利用黑曜石開運法清淨磁場，達到除穢招貴的開運功效。

‧此法需在過年期間置換舊的黑曜石及紅包袋：把舊的丟棄，用新的黑曜石裝進新的紅包袋之後，過完香火，才代表已經挹注了全新的除穢招貴能量，再擺回枕頭下或床頭邊。

【材料】

1. 準備黑曜石晶沙(碎黑曜石)適量。

2. 紅包袋一個。

【步驟】

1. 將黑曜石晶沙裝進紅包袋，約三分之一滿。

2. 拿到香火鼎盛或有供奉關聖帝君的廟宇過香火。

3. 過完香火的紅包袋可以放在枕頭底下或是床頭邊，吸納穢氣，改善常被小人欺負的磁場，轉逆為貴，化違緣為貴人。

增加外快開運法

‧流年吉方位的布置，首要參考九宮飛星的座向；想要增加副業收入或多賺幾筆外快，就要特別關注「貪狼星」飛入的位置。2022年貪狼星飛入正北方，可在此多加布局。

‧貪狼星五行屬水，宜用五行「金」或「水」來相生相旺，擺放金行、水行招財開運物或金色物品。若空間許可，放跟水有關的大型家電更好，能活絡招財磁場，得貴人相助，增收財水。

引財入室開運法。（圖：湯鎮瑋提供）

【材料】

飲水機、冰箱或酒櫃。

【步驟】

1. 將飲水機、冰箱或酒櫃擺在流年貪狼星飛入的位置，助陣吉星威力。