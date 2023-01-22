娛樂篇／過年打麻將 跟長輩認真就輸了

過年不能少的休閒娛樂就是打麻將。（示意圖，取材自界面新聞）

許多人過年期間少不了與親友打麻將，來場方城之戰，但也得注意久坐造成身體不適；另外，雖說「場上無父子」，但打牌輸贏進退之間最好拿捏分寸，有些情況不但不得不輸，而且還要笑嘻嘻地輸。

麻將起源眾說紛紜，相傳是明朝「萬餅條」這人發明的，也有三寶太監鄭和首先拿來娛樂的，歷史老師陳啟鵬曾受訪指出，有一說是韓信所創，他投靠劉邦之初負責看管穀倉，發明一種使用竹牌當籌碼的遊戲，讓士兵抓麻雀換牌領賞，遊戲流傳開來，演變成「麻雀牌」，也就是所謂的麻將。

桃園麻將器材業者林文琪說，許多麻將推廣協會相信韓信是麻將始祖，當財神拜，歌手蔡秋鳳多年前膾炙人口的神曲「問韓信」，也說是韓信發明麻將，但要不要當真似乎不太重要，反正麻將博大精深，是集數學、哲學、歷史等精華之大成的好遊戲。

打50分鐘、活動10分鐘 避免心血管風險

打麻將難免久坐，桃園醫院物理治療師陳亮伃提醒，記得適度活動，避免危害身體，至少每坐50分鐘要起來活動10分鐘，可設定手表或手機鬧鐘提醒自己。

陳亮伃說，過年期間大魚大肉，心臟病發機率本就提高，若加上久坐不動，無疑雪上加霜，危險大增。

近年許多長照據點把麻將當成提供銀髮族活化腦部和交誼的必備品，長庚醫院桃園分院很早就讓老人在病房打麻將，以「懷舊療法」協助延緩失智，院方建議老人更要小心久坐，務必記得起身上廁所。

不過，麻將器材業者林文琪指出，坊間一般認為，牌友連莊時千萬不要起身如廁活動，這是大忌，任誰都會生氣，自己連莊時也不要，會壞了手氣。

近代思想家梁啟超有一句名言，「只有讀書可以忘記打麻將，只有打麻將可以忘記讀書」，可見麻將確實令人著迷，但本來是小賭怡情的博弈遊戲，卻從來都少不了因輸贏過不去或起衝突的案例，扣除詐賭因素，多半都有牌品問題。

老牌賀歲港片「嚦咕嚦咕新年財」中，梁詠琪飾演的女主角每遇打牌不順，動不動就翻桌，令人印象深刻。真實賭場裡也不乏輸不起就翻臉的例子，經常種下往後算帳的導火線。

「哥打的就是那張嘴啊！」林文琪說，很多人找同學、好友打牌，就是要享受哥兒們久未聚會互相嘴個幾句的快感，開玩笑也沒惡意，就怕把錢看得太重，但一般嘴到某個程度讓人家變臉，通常會適可而止，過了就沒事了。

至於和家人打牌，特別是岳父、岳母、公公、婆婆這類得罪不起的長輩，可要記得多餵牌、多過水，千萬別真的廝殺，甘願輸、輸得笑嘻嘻還不著痕跡，要輸得有智慧，才能換來更長久的好日子。