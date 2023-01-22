我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

美食篇／年菜料理吃不完「復熱」有三招

記者楊雅棠／台北報導
菜餚復熱時一定要確保食物中心溫度達65℃以上，以免細菌孳生。(Getty Images)
菜餚復熱時一定要確保食物中心溫度達65℃以上，以免細菌孳生。(Getty Images)

過完年，但年菜吃不完，只好將剩菜一再加熱直到吃完。台灣郵政醫院營養師黃淑惠強調，菜餚復熱可不是「有熱」就好，一定要確保復熱時食物的中心溫度達65℃以上，以避免細菌孳生，更建議要煮到水沸，如果太忙碌，最好的方式是用電鍋蒸到開關跳起，才可以上桌。

葉菜類宜當餐吃完

許多民眾為了讓年味「更豐盛」，年菜常常準備超量，冰箱塞買各式食材。等到新年假期過完，又得面對「清冰箱」的困境。黃淑惠表示，年菜最好當餐吃完，但沒辦法還是會剩下作為隔夜菜的話，由於葉菜類一旦復熱，不僅容易煮爛，當中的植化素、維生素都會流失，因此最好先把「葉菜類」吃完。

至於「根莖類」，例如菜頭、南瓜等，因本身切割面不大，且營養素不像葉菜類容易因為反覆烹煮而大量流失，因此可冷藏後，再復熱食用，最好在兩天內吃完。

有些家庭的年菜一定有全雞，代表全家團圓，但常常得吃上一個禮拜才吃得完。黃淑惠表示，吃不完的肉類最好「分門別類」冷藏或冷凍，才可保存久一些。以吃不完的全雞為例，可先依照雞胸、雞骨頭等不同部位拆解，依據每天要吃的量放到夾鏈袋中，確定隔天就要吃的分量放冷藏、過幾天才要吃的分量放到冷凍，才不會整塊肉重複復熱、冷藏，反而容易孳生細菌。

另外，就算食物保存在冰箱中，細菌還是可能持續孳生，因此菜餚重新加熱食用時，一定要復熱完全。黃淑惠說，許多民眾常覺得「菜熱了就好」，但這樣並不能殺死細菌。建議湯類復熱，一定要煮到滾，若是工作忙碌則可使用電鍋，開關按下先去做事，等跳起即可食用；而有些原本煎烤的菜餚不適合使用電鍋、煮水方式復熱，建議可用微波爐以600Ｗ加熱至少一分鐘至一分半鐘即可。

羹湯類加菜降鹹度

不過，過年時常吃的羹湯類，不斷復熱後鹹度會增加，恐造成鈉攝取過高。黃淑惠建議，除了一定要加水重新煮過外，可添加容易出水的葉菜類，例如高麗菜、茼蒿、菇類，不僅可以降低鹹度，也能增加營養素，吃得更健康。

開業中醫師楊宗翰表示，羹湯類視口味也可適時添加山藥、薏仁等，可以修復胃粘膜，調整已經吃好多天年菜的脾胃。

從中醫觀點來看，楊宗翰指出，蔥、薑、蒜等容易發汗的食材，除了具有開脾胃的功效外，也能達到殺菌的效果，因此若同一道菜要一直重複吃時，可視口味多添加一些蔥、薑、蒜一起復熱。例如吃不完的雞肉，便可剝絲，加入蒜頭一起拌炒。

吃了多天重口味的年菜，腸胃難免不適且有上火狀況。楊宗翰推薦，可補充山楂茶、烏梅汁等茶飲，並可在這些茶飲中添加菊花、薄荷，一方面可去油膩，另一方面則可清熱降火。

年菜復熱

復熱完全，不能「有熱就好」

湯類添加易出水葉菜、山藥復熱

「舊菜新炒」加入蔥、薑、蒜

上一則

2023星座運勢╱福兔迎祥 大吉大利

下一則

美食篇／蔬食圍爐「輕體驗」膽固醇不NG 過個健康年

延伸閱讀

悅滿樓新春賀年美食巡禮 團年夜飯發財春茗

悅滿樓新春賀年美食巡禮 團年夜飯發財春茗
料理功夫／派對美食 鵪鶉蛋燒賣

料理功夫／派對美食 鵪鶉蛋燒賣
人瑞中心元旦聯歡 歌舞美食氣氛歡樂

人瑞中心元旦聯歡 歌舞美食氣氛歡樂
洛杉磯美食達人過年 前庭後院晾曬百磅臘味

洛杉磯美食達人過年 前庭後院晾曬百磅臘味

熱門新聞

英國預言家帕克。（取材自YouTube）

英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢

2023-01-17 00:00
澳洲一名22歲的網美疑似為了報復前男友，接連在社群媒體上曬出大尺度辣照。（取材自Instagram／@mikaelatesta）

性感網美曬正面全空照 一絲不掛「復仇」前男友

2023-01-18 01:30
各地經濟學者與跨國公司執行長17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上談論全球經濟展望。(路透)

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

2023-01-17 23:20
新郎媽媽掀開自己的衣物，露出右邊的乳頭，穿著印度傳統服飾的新郎半彎下腰，開始吸吮，媽媽無懼外界眼光，露出驕傲的神情。（取材自Reddit影片截圖）

習俗？印度新郎婚禮上「吸母乳」 媽掀衣驕傲合照

2023-01-14 20:15
日本YouTuber「わさび」（WASABI）與老公掌握「流量密碼」，拍攝以試用各種攜便式尿袋等商品，成功博眼球。（示意圖／ingimage）

日本妹拍「野外脫褲解放片」真的紅了 大膽露出狂吸點閱

2023-01-16 02:24
中國手機廠牌vivo去年推出IQOO 11 Pro手機，標榜對應200W充電技術，引起網友討論。（翻攝自vivo官網）

中製手機快充200W「世界最快」沒人跟進？網：真的沒用

2023-01-16 15:28

超人氣

更多 >
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭