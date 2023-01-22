美食篇／吃剩的年菜加點巧思 變出必「勝」新菜

獅子頭。（本報資料照片）

農曆春節過後，許多婆婆媽媽們總是為了吃不完的一堆年菜料理及祭拜的牲品傷透腦筋，不妨發揮巧思進行年菜大改造，讓剩菜搖身一變成為營養美味的菜肴，將常見的年節必「剩」料理，巧妙轉為必「勝」新菜色。

過年期間，全白斬雞、全塊五花肉（三層肉）、紅燒蹄膀、獅子頭、炸魚都是常見的年菜菜色，也容易變成剩菜。台北郵政醫院營養師黃淑惠表示，其實花點巧思，將剩菜加上一些新的食材、配料、醬汁，以「炒、拌、燒」烹調方法重新料理，就可以將年菜剩菜改頭換面，變成一道美味又健康的全新菜肴。

「葉菜類最好當餐吃完，不要當剩菜反覆加熱。」黃淑惠指出，過年常見全雞、五花肉、魚等三牲祭拜牲品，拜拜完後，這些肉類可視需要份量，先切割、分袋包裝及冷凍，可分二、三餐處理，避免反覆解凍結凍，取出後即可簡單烹調，讓菜色更多元又健康。

獅子頭可製成番茄義式肉丸。(Getty Images)

吃剩的年菜如何變身為新菜色？黃淑惠建議，如果是味道淡的食材，可利用氣味較重蔬菜、醬汁，以炒、拌、燒的烹調方式料理。例如全雞可加筍片、香菇、紅棗等燉雞湯；雞胸肉可剝成雞絲，製作大白菜拌雞絲或泰式涼拌雞絲；魚肉可煮豆瓣魚或紅燒豆腐魚；五花肉可切薄片，炒黃金泡菜肉片、和式洋蔥肉片或回鍋肉片；獅子頭可製成番茄義式肉丸、酸菜肉丸湯；蘿蔔糕可煮蔬菜蘿蔔糕湯、乾煎蘿蔔糕；年糕可煮銀耳年糕甜湯。

若吃剩的是味道濃的菜肴，則可藉助新鮮蔬果改變氣味，或用辛辣食材遮蓋原味（如蒜苗、蒜頭、韭菜、洋蔥），盡量不再加油烹調，以涼拌為主。例如烤雞的雞胸肉可剝成雞絲，製作凱薩雞肉鮮蔬沙拉；魚肉去魚骨剝下後，與切好的雞丁炒「魚肉雞丁蛋炒飯」；蹄膀可以蔥、蒜、辣椒、黑醋、香菜涼拌；臘肉可以蒜苗炒臘肉，也可以時蔬炒臘肉。

吃剩雞肉可做涼拌雞絲。（本報資料照片）

此外，吃不完的新鮮蔬菜，黃淑惠建議，可以煮健康火鍋、加堅果變身「堅果溫沙拉」，或是炒什錦。

剩菜變新菜 越式涼拌雞絲

材料：高麗菜絲1盤、小黃瓜絲1匙、雞絲3匙、香菜少許、花生1匙

調味料：魚露1大匙、檸檬汁3大匙，糖2大匙、碎蒜頭3瓣、紅辣椒少許

作法：

1. 食材洗淨切絲後堆疊一起，底部高麗菜、小黃瓜、雞絲逐樣往上堆。

2. 調味料調勻後淋上即可。