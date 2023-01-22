娛樂篇／過年打麻將發財 「這樣動」不賠上健康

過年親朋好友最常做的休閒娛樂，就是聚在一起打麻將，還能彼此敘敘舊。（本報資料照片）

過年囉！許多人的新春假期可能都在牌桌上度過，發個小財，但如果一連打個幾天麻將，長時間坐著不動，易引發全身筋骨緊繃不舒服。

台安醫院復健科主任鍾佩珍指，過年宅在家打上幾圈麻將，往往一坐就是2至3小時，牌桌坐太久，腿部沒活動，常會出現肩頸疼痛、腰痠背痛、臀部痠麻、膝蓋痠痛、手麻腳麻等症狀。

由於打麻將時，背部大多懸空，導致肌肉會緊繃及過度使用，容易腰痠背痛，建議每半小時起來活動一下，對筋骨肌肉的伸展、增加身體手腳末梢循環是有效又簡易的。

鍾佩珍特別為牌友們設計了一套「舒緩筋骨麻將操」，空閒時可做頸部、腰部及膝蓋的伸展運動，可以舒緩筋骨的不適，動作以肌肉有感覺到痠緊但不產生疼痛即可。

頸部肌肉舒緩運動動作。(圖：台安醫院復健科主任鍾佩珍提供）

頸部肌肉舒緩運動（每個動作1至4次）

1.低頭角度以舒適的角度為主，不可太勉強。

2.頭以舒適的角度往後仰，可以手稍作支撐。

3.頭以水平的角度分別左右交替慢轉。

4.左手抓住椅子下沿，頭頸往右側伸展維持5秒。換邊做。

腰部肌肉舒緩運動動作。(圖：台安醫院復健科主任鍾佩珍提供）

腰部肌肉舒緩運動（每個動作1至4次）

1. 身體以舒適的角度往前彎，不可太勉強。

2. 身體以舒適的角度往後仰，不可太勉強。

膝蓋運動

坐著時隨時做，膝蓋緩慢伸直，維持5至20秒。