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電影「子彈列車」主角不是布萊德彼特？是「它」才對

記者曾智緯／綜合報導
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱更是「子彈列車」電影海報主角。（取材自IMDb）
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱更是「子彈列車」電影海報主角。（取材自IMDb）

改編自日本暢銷推理小說「瓢蟲」的電影「子彈列車」（Bullet Train），描述由布萊德彼特飾演的殺手「瓢蟲」，在日本新幹線為背景的列車上，遇見了許多來自不同背景以及不同類型的殺手。背後彼此有著衝突目的卻又互相連結的出現在同一輛列車，讓許多影迷都很期待進戲院，一睹布萊德彼特與眾演員共同飆戲。

TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列...
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列車」電影裡。（取材自IMDb）

由「死侍2」（Deadpool 2）導演大衛雷奇（David Leitch）執導的「子彈列車」，包括布萊德彼特飾演的殺手「瓢蟲」在內，都在日本新幹線上，在爭奪一只鋁合金手提箱，希望能獨占其中的秘密。因此，這只出自商務人士最愛品牌TUMI之手的手提箱，時常出現在鏡頭內，說是另類電影主角也不為過，甚至還成為了日本電影海報中的視覺焦點，與真的男主角布萊德彼特相比毫不遜色。

TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列...
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列車」電影裡。（取材自IMDb）

這款出現於電影的手提箱，來自TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列，是特別為「子彈列車」所打造。延續了這系列的經典金屬線條外觀及耐用性，還加上印著「子彈列車」標誌的卡片夾層。由於太受矚目，TUMI與電影發行商SONY影業，決議讓其商品化，完整複製了電影道具的各項特色，推出全球限量150個，讓影迷和品牌粉絲都得以收藏。

TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列...
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱時常出現在「子彈列車」電影裡。（取材自IMDb）

不只有和電影「子彈列車」合作的限定手提箱，TUMI還與紐約人氣潮牌STAPLE聯名，呈現包括旅行箱、單肩包、 Ping Pong側背包和後背包等單品。這系列以粉紅鴿子和紐約市街地圖印花貫穿，並向STAPLE創辦人Jeff Staple從小成長的城市致敬。並分別加入聖保羅市景、東京澀谷十字路口與巴賽隆納著名地標建築中的印花瓷磚，以及洛杉磯博物館的建築美學等特色，猶如環遊世界一般。

TUMI與紐約人氣潮牌STAPLE聯名，呈現包括旅行箱、單肩包、 Ping Po...
TUMI與紐約人氣潮牌STAPLE聯名，呈現包括旅行箱、單肩包、 Ping Pong側背包和後背包等單品。（圖：TUMI提供）

TUMI與STAPLE聯名系列Kit側背包。（圖：TUMI提供）
TUMI與STAPLE聯名系列Kit側背包。（圖：TUMI提供）

TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱。（圖：TUMI提...
TUMI 19 Degree Aluminum鋁合金系列手提箱。（圖：TUMI提供）

TUMI與STAPLE聯名系列Ping Pong側背包。（圖：TUMI提供）
TUMI與STAPLE聯名系列Ping Pong側背包。（圖：TUMI提供）

TUMI與STAPLE聯名系列單肩包。（圖：TUMI提供）
TUMI與STAPLE聯名系列單肩包。（圖：TUMI提供）

TUMI與STAPLE聯名系列可擴展四輪旅行箱。（圖：TUMI提供）
TUMI與STAPLE聯名系列可擴展四輪旅行箱。（圖：TUMI提供）

TUMI與STAPLE聯名系列後背包。（圖：TUMI提供）
TUMI與STAPLE聯名系列後背包。（圖：TUMI提供）

電影 布萊德彼特 日本

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