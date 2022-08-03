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改變妳的他… 短褲不敗穿搭 男友變潮男

文╱記者劉小川
中性色調可以把短褲的時尚感發揮到極致。(Getty Images)
中性色調可以把短褲的時尚感發揮到極致。(Getty Images)

夏季到來，許多男人太怕熱，喜歡挑選輕鬆、舒適的方式穿搭。但要穿得舒適簡單，又要展性魅力及風格，需要技巧跟品味去搭配。今年夏天，愛穿短褲的男人，要選會3原則、3要素，才能將短褲穿出高級時尚感。

挑選短褲有以下3個原則：

1、先選風格 再挑款式

想要為自己設定一種形象跟造型時，首先要決定掌握自己想要的風格。做好這一步，後面的穿搭跟挑選時，才能游刃有餘，由於不同的風格需要不同的顏色跟款式單品來搭配，所以先想好風格再去挑選款式比較適當。

2、過亮顏色 容易踩雷

單品色系過亮其實是一種負擔感，特別是不太懂得搭配的人來說，更容易踩雷。短褲屬於比較隨興風格的穿搭，因此如果選擇過於飽和、高調的風格，無論上半身、下半身的整體感都有一定的影響程度。

3、寬鬆版型 修身效果

千萬別穿緊身的短褲，這也是重要的搭配原則之一。大一碼的版型，雖然不一定會感覺時尚，但至少會有修身的效果，尤其對於夏季來說，過熱、過緊的短褲，會讓舒適感下降，建議穿搭可以挑選oversize版型最好。

短褲穿搭合理3要素：

1、深淺搭配 避免單調

統一色系容易產生單調感，所以在夏天建議採用深淺結合的方式搭配。(Getty Im...
統一色系容易產生單調感，所以在夏天建議採用深淺結合的方式搭配。(Getty Images)

款式選深色或淺色，對造型來說真的會有整體的影響嗎？統一色系也真的對所有人都友好嗎？以上搭配，其實容易產生單調感，所以在夏天裡建議採用深淺結合的方式搭配。

2、長約膝上5～10公分

 

最受歡迎的短褲長度，大約在膝蓋上的5～10公分的位置。(Getty Images...
最受歡迎的短褲長度，大約在膝蓋上的5～10公分的位置。(Getty Images)

最受歡迎的短褲長度，大約在膝蓋上的5～10公分的位置，這樣的款式長度，無論男生、女生都可以接受。但也不是過膝的短褲就不好，若真的習慣過膝長度，建議可以搭配oversize的版型，讓腿看起來修長，整體搭配起來也會比較舒服輕鬆。

3、中性色系 百看不厭

中性色系的穿搭，真的是百看不厭。夏季短褲如果用黑色和白色，可利於日常和正式場合穿。上衣的部分可以利用深淺方式去搭配，以中性色調為主，可以把短褲的時尚發揮極致，又不會顯得單調。

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