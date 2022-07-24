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通膨下省錢 民眾改買超市自有商品「品質不輸大牌」

中央社／舊金山23日專電
物價飆漲下，許多人選擇購買賣場自有品牌撿便宜。圖為消費者在德州一間沃爾瑪超市選購商品。（Getty Images）
物價飆漲下，許多人選擇購買賣場自有品牌撿便宜。圖為消費者在德州一間沃爾瑪超市選購商品。（Getty Images）

對於物價敏感的消費者現在購買更多超市自有品牌商品，有人認為味道和質地與大廠差不多，但價差累積省很大。這股趨勢讓大型食品公司必須面對通膨成本提高的價格戰。

華爾街日報」（WSJ）今天報導，疫情期間，美國自有品牌商品的製造商受挫於供應鏈問題，比知名食品大廠的銷售額遜色。隨著今年3月汽油價格上漲，美國人緊縮預算，食品業主管和分析師指出，情勢逆轉，自有品牌業績上升、貨架上的商品更快補貨。

商家推出的自有品牌商品通常比大廠的同類商品便宜，主要是少了行銷費用，且無需像大廠推出不同容量或多元口味的產品線。

美國最大的自有品牌生產商樹屋食品（TreeHouse Foods）在沃爾瑪連鎖超市（Walmart）銷售，樹屋食品總裁奧克蘭（Steve Oakland）表示，通貨膨脹下，過去四個月，超市自有品牌商品有史以來熱銷。

食品大廠康尼格拉食品公司（ConAgra Foods Inc.）和通用磨坊公司（General Mills Inc.）主管皆表示，看到消費者轉向超市自有品牌的趨勢，不過還沒有明顯到需要擔心。

史都華（Kathryn Stewart）是奧克拉荷馬州一處教堂的音樂主任，她改買商店自有品牌產品，發現與大品牌的味道和質地差別很小，價差累積起來省很大。

自有品牌顧問公司戴蒙（Daymon）副總裁貝克（Aimee Becker）表示，七成消費者會考慮超市自有品牌商品，依過去的研究，一旦人們從全國性大品牌轉向商家自有品牌就很難再回頭。

消費者熟悉的自有品牌還包括好市多（Costco）推出的柯克蘭（Kirkland）、全食超市（Whole Foods Market）自營的365系列商品等。報導指出，過去數十年來，商家自有品牌搶攻食品大廠的銷售額、成長速度翻倍。

由於通膨效應且經濟可能衰退的跡象，跨國金融服務機構摩根士丹利（Morgan Stanley）估計，如果咖啡、麥片、熟食和冷凍蔬菜等商品，自有品牌的價格平均便宜30%，食品大廠將面臨價格保衛戰。

奧克拉荷馬州 好市多 華爾街

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