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Palladium軍用訓練鞋回來了 法國國旗配色最熱門款

記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM再度從品牌歷史中擷取靈感，讓誕生於70年代的訓練鞋回歸，成為了這季最受矚目的「TROOP RUNNER軍種潮鞋」。（圖：PALLADIUM提供）
PALLADIUM再度從品牌歷史中擷取靈感，讓誕生於70年代的訓練鞋回歸，成為了這季最受矚目的「TROOP RUNNER軍種潮鞋」。（圖：PALLADIUM提供）

法國軍靴品牌PALLADIUM再度從品牌歷史中擷取靈感，讓誕生於70年代的訓練鞋，改以鑽石菱紋打造而成的橡膠輪胎顆粒大底，搭配異材質拼接鞋面回歸，成為了這季最受矚目的「TROOP RUNNER軍種潮鞋」。而且PALLADIUM擺脫配色單調的限制，利用法國國旗配色（紅、白、藍），以及奶茶粉、沙漠灰等新色，讓這款有著最潮外觀。

PALLADIUM TROOP RUNNER軍種潮鞋。（圖：PALLADIUM提...
PALLADIUM TROOP RUNNER軍種潮鞋。（圖：PALLADIUM提供）

PALLADIUM TROOP RUNNER軍種潮鞋。（圖：PALLADIUM提...
PALLADIUM TROOP RUNNER軍種潮鞋。（圖：PALLADIUM提供）

TROOP RUNNER軍種潮鞋，以鑽石菱紋打造而成的橡膠輪胎顆粒大底，搭配異材...
TROOP RUNNER軍種潮鞋，以鑽石菱紋打造而成的橡膠輪胎顆粒大底，搭配異材質拼接鞋面回歸。（圖：PALLADIUM提供）

每個時尚迷必定都曾喜愛過線條簡約又百搭的「軍用訓練鞋」，而身為街頭鞋履王者的PALLADIUM也曾於70年代推出過類似產品，然而隨著復古懷舊的風潮襲來，品牌便把過去的經典鞋款，加上嶄新材質與製作技術，打造了TROOP RUNNER軍種潮鞋。

PALLADIUM以品牌70年代鞋款為設計藍本，利用異材質拼接重新演繹經典，透過搭配高辨識度的輪胎橡膠顆粒大底設計細節，並運用紅色點綴鞋舌、後跟織帶等細節，而鞋底「PALLADIUM」的字樣更成為整體設計亮點。搭載了蜂巢式透氣彈力鞋墊，提供更加舒適涼爽的穿著體驗，此外源自軍用訓練鞋的設計靈感，同時配有鞋帶環設計，增添戶外機能風格。

TROOP RUNNER軍種潮鞋，鞋底「PALLADIUM」的字樣成為整體設計亮...
TROOP RUNNER軍種潮鞋，鞋底「PALLADIUM」的字樣成為整體設計亮點。（圖：PALLADIUM提供）

PALLADIUM TROOP RUNNER軍種潮鞋。（圖：PALLADIUM提...
PALLADIUM TROOP RUNNER軍種潮鞋。（圖：PALLADIUM提供）

除了PALLADIUM讓經典鞋款回歸之外，Timberland則和潮牌CLOT聯手，讓招牌帆船鞋，也有截然不同面貌。本來就擅長結合東、西方文化的CLOT在這次的聯名系列，以神龍為靈感，為經典的 Timberland 三孔手工縫製帆船鞋帶來獨特演繹。為了更細緻地體現龍的神韻，帆船鞋上翹的鞋頭設計讓整體輪廓如同咆哮中的龍，鞋側的眼睛及火焰則以洋溢著民族色彩，並以手工絲繡呈現，成就出栩栩如生的龍頭設計。

Timberland則和潮牌CLOT聯手，讓招牌帆船鞋，也有截然不同面貌。（圖：...
Timberland則和潮牌CLOT聯手，讓招牌帆船鞋，也有截然不同面貌。（圖：CLOT提供）

Timberland與CLOT聯名三孔手工縫製帆船鞋。（圖：CLOT提供）
Timberland與CLOT聯名三孔手工縫製帆船鞋。（圖：CLOT提供）

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