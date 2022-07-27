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帥到沒朋友？潮男髮型挑臉型 選對才有女人緣

文╱記者劉小川
長髮飄逸，但實際上難照顧。(Getty Images)
長髮飄逸，但實際上難照顧。(Getty Images)

男生想要招桃花，看起來帥氣，得要先打理好自己，才能追到心儀的另一半。其中影響男生的顏值，先從頭髮開始，有些髮型在網路、電視、電影中看起來非常帥氣，男生會希望擁有這樣的帥度。但到底適不適合自己也不在意，以下3種髮型，剪之前得先評估看看。

1、藝術、憂鬱長髮

大家都希望為自己找出一些亮點，生活中是一場世俗的藝術，過去金城武、木村拓哉都留過憂鬱男孩的長髮，有許多男生為了效仿帶著憂鬱又充滿藝術的感覺，就紛紛留著長髮。

對於多數人而言，喜歡男生留長髮的占少數，大多還是希望有著陽光、乾淨的大男生氣息。而且男生汗腺較為發達，長髮造型需要呵護與照顧，不到半天有可能頭髮就出油讓帥氣度減分。而更多人為了避免整理上的麻煩，還長期戴著帽子，這樣不但影響頭皮健康，落髮狀況也會慢慢隨之而來。

2、韓劇風厚重劉海

韓系厚劉海的髮型，剪前要評估一下。(取材自Instagram)
韓系厚劉海的髮型，剪前要評估一下。(取材自Instagram)

許多人都因為韓劇而對於男性韓星都有著憧憬，男性也不例外。許多人氣高漲的男星，在劇中有著美好的人設，加上那亮麗的穿搭搭配著髮型，根本是神的降臨。

男生的五官來說，本就會比女生更立體。若本身為窄額頭的男性，千萬別輕易嘗試厚重劉海，不僅讓臉的比例更拉長、還顯老，顯現不出清秀少年韓劇的男星風格之外，還讓人覺得頭重腳輕。

3、雅痞寸頭、栗子頭

寸頭髮型對有些人的頭型並不適合。(Getty Images)
寸頭髮型對有些人的頭型並不適合。(Getty Images)

有著叛逆與帥氣並存的髮型，大家一定想到這兩個髮型吧！這兩款髮型同時帶有一點壞壞感跟男孩的樣子存在，許多男生也被韓風吹到，紛紛留起了寸頭、栗子頭，難道這真的是加分嗎？

寸頭是非常考驗顏值跟頭型的一款髮型，若五官不夠立體留起來變成痞痞的樣子，這狀態也不是所有女性喜愛。而栗子頭別看韓劇中那樣整齊又帥氣的模樣，一離開鏡頭妝髮師就要不停地給予梳理，是非常難好好照顧的一種髮型，加上台灣屬於潮濕又逢多雨季節，你的栗子頭不但會破圖，頭型不好看還會變成一顆扁扁的栗子，怪不得找不到另一半。

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