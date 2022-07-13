我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

iPhone隱藏功能 照片也能變影片

文／取材自聯合新聞網
iPhone的「原況照片」（Live Photos）可以透過拍攝一系列的即時照片，利用存為影片功能即可將他們串成一支影片。（取材自APPLE）
iPhone的「原況照片」（Live Photos）可以透過拍攝一系列的即時照片，利用存為影片功能即可將他們串成一支影片。（取材自APPLE）

你有仔細把玩過自己手上的iPhone嗎？許多不說你不知的iPhone隱藏功能，在網友精心鑽研下被挖掘出來，將iPhone功能使用的淋漓盡致。近期有網友發現，iPhone的「原況照片」（Live Photos）藏有一個絕妙功能，當我們忘記錄影時，可以透過拍攝一系列的即時照片，利用隱藏功能即可將他們串成一支影片，讓許多果粉躍躍欲試。

根據太陽報報導，抖音網紅凱莉（@kelly.fiance）透露，iPhone的「原況照片」功能中，設有一個隱藏功能，當我們在拍攝連續照片時，這些照片還可以串成一支長影片，且不須透過剪輯。

凱莉所拍攝的教學影片中提到，若你曾後悔在最重要的時刻沒有錄到影片，那這些照片將是你為這些重要時刻做成影片的重要素材。至於怎麼做成影片呢？相當簡單，首先選擇要串接的照片，接著按下手機左下角「分享」按鈕，選擇「存為影片」後，這些即時照片都會轉換為一個影片。

但在使用這項功能之前，千萬要記得拍照時必須是「原況照片」模式而不是一般照片。因此拍照前，務必確認iPhone的相機右上角的同心圓「原況照片」已開啟，才不會連把重要時刻做成影片的機會都沒有。

iPhone 手機 抖音

上一則

iPhone螢幕壞了 2方法可備份

下一則

7月13日星座運勢 巨蟹整體運佳 摩羯注意盲目消費

延伸閱讀

iPhone隱藏功能 忘記錄影「這麼做」能將照片變影片

iPhone隱藏功能 忘記錄影「這麼做」能將照片變影片
「捍衛戰士2」票房破10億 阿湯哥感謝粉絲進戲院

「捍衛戰士2」票房破10億 阿湯哥感謝粉絲進戲院
「捍衛戰士：獨行俠」賣破10億美元 湯姆克魯斯回應了

「捍衛戰士：獨行俠」賣破10億美元 湯姆克魯斯回應了
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

熱門新聞

一名旅客上周六搭乘南方航空班機從三亞前往哈爾濱，不料在機上突然腸胃不適，又來不及進入廁所，在飛機走廊直接「噴便」，一路從機頭噴到機尾。（取材自微博）

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

2022-07-05 04:38
一對男女在飯店房間外「熱情交纏」，沒想到疑似忘記將房卡拿出來，雙雙被關在門外。 示意圖非當事人。（取材自pexels）

男女房門外裸身「熱情連結」下秒發現沒帶房卡…尷尬了

2022-07-06 21:21
貓咪以為可以飽餐一頓卻惹錯對象。取材自臉書

小貓把自己當獅子 潛行獵食羚羊…下一秒遭反殺

2022-07-09 22:50
台灣麥當勞季報日前分享，關於麥當勞可能令你意外的10個POINT。(路透)

台灣麥當勞10個冷知識 這個紀錄世界第一 連美國也吃驚

2022-07-08 02:02
營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage 營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage

冰箱食物怎擺不易孳生細菌？營養師列6大管理法

2022-07-10 00:41
麥可與妻子塔利為賺取父親醫藥費，從快遞司機轉為拍成人片。（取材自TikTok）

為賺父親醫藥費 夫妻拍成人片最高月收1.5萬

2022-07-11 22:27

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程