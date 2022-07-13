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iPhone螢幕壞了 2方法可備份

文／取材自聯合新聞網
一名網友煩惱自己的舊手機iPhone X螢幕「黑掉」，但想將裡頭的資料備份到新手機該怎麼辦，引起網友討論，圖為示意圖。（取材自ingimage）
一名網友煩惱自己的舊手機iPhone X螢幕「黑掉」，但想將裡頭的資料備份到新手機該怎麼辦，引起網友討論，圖為示意圖。（取材自ingimage）

使用智慧型手機最痛苦的就是螢幕壞了無法操作，若沒有拿去店家維修，等於變成一支「玩具手機」。一名網友煩惱自己的舊手機iPhone X螢幕「黑掉」，但想將裡頭的資料備份到新手機該怎麼辦？網友認真提了兩方法，其中一個方法還真的可能不會馬上想到。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，自己的iPhone X螢幕變成綠色後隨即黑掉，詢問網友「螢幕死掉了，要如何將資料過繼出來？」不少果粉異口同聲說可以使用iCloud，「如果你（原本）有開iCloud備份，買新機回復備份就（能）完全復原了。」

不過也有網友好奇，萬一真的沒有iCloud備份，「（螢幕）觸控壞掉要怎麼轉資料？」有相關經驗的網友表示，「當時接了HDMI螢幕備份成功，沒畫面但觸控正常」。這個方法其實是透過「HDMI轉接器」就可以輕鬆達成。

蘋果官網找到「Lightning數位AV轉接器」，可將iPhone用Lightning線接到該轉接器後，接上HDMI線，透過鏡像輸出至配有HDMI的電視上，利用手機螢幕觸控就能操作手機內容，包含iCloud備份都能完成，不過前提為螢幕觸控仍須正常，若真的壞了，還是趕緊送修比較實在。

蘋果推出的「Lightning數位AV轉接器」，可將iPhone上的內容鏡像輸出...
蘋果推出的「Lightning數位AV轉接器」，可將iPhone上的內容鏡像輸出至配有HDMI的電視等顯示器上。（取材自蘋果官網）

智慧型手機 iPhone 蘋果

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