大熱天冷氣怎麼開更省電？學會這3招環保又省錢

冷氣怎麼開，才會省電呢？圖／摘自pexels

近期電費到了又要漲價的時刻，進入夏天就是要和冷氣相依為命，許多人在打開冷氣時，都會直接調整至78華氏度（26攝氏度），對許多人的觀念來說，78華氏度是舒適且省電的一個標準。

但在晚上睡覺時候，也要保持在78華氏度嗎？還有冷氣78華氏度真的能夠省電嗎？究竟要如何調整冷氣，才能達到省電的方式。

一、溫度先低後高

許多人在使用冷氣的時候，一開始為了省電，會將冷氣直接先調整到78華氏度。但在正悶熱的時候，冷氣需要運轉一定的時間才會感覺到整體的涼意，直接調78華氏度的方法是錯誤的，並且非常費電，因為冷氣為了讓整體炎熱空間變冷，反而會加強運轉時間。建議可以先將溫度調控較低溫 ，讓冷氣運轉快速達到想要的溫度後，再調整至78華氏度左右。

二、冷氣要定時

許多人在晚上睡覺時候，會一直開著冷氣。由於人體在休眠時，體溫會降低，如果冷氣一直持續使用，吹久了就會覺得一股冷意上來，也間接的影響到自己的睡眠品質。建議可以將冷氣調整「睡眠」模式，有些冷氣啟動睡眠模式會有定時的效果，但也要注意，時間大約在5～6小時內即可。

三、冷氣機清潔

除了省電之外，最重要是冷氣的清潔，因為秋冬的時候，較少使用到冷氣機，就會堆積灰塵或是有發霉的狀況，若還沒清潔就直接打開冷氣機，就無法吹出健康又涼爽的享受。

冷氣不清潔，裡面的細菌、灰塵吹出來，會直接影響到身體健康。若真的馬上要吹又找不到清潔工人，建議可以購買冷氣清潔劑，在家自己清洗過再使用。