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說話精采有魅力 從手機闢故事菜園開始

文／記者邱智慧
在手機裡開闢一個故事菜園，讓談話素材信手拈來。(Getty Images)
在手機裡開闢一個故事菜園，讓談話素材信手拈來。(Getty Images)

說話，這一個日常動作，看似平常，但仔細觀察周遭的人，可能會發現有些人一開口說話，就特別有魅力、讓人著迷。其實，吸引人的溝通都是從「說故事」開始，台灣商周集團前執行長王文靜分享，故事力是一項有方法且可被學習的能力，若擔心自己說話不夠精采、不夠有話題，不妨就從「在手機闢一個菜園」開始吧！

台灣最會說故事的CEO（執行長）王文靜透露，以前每周都必須寫專欄文章，雖然媒體工作有許多素材，但數十年下來每周的產出，也不免有匱乏的時候，因此，她摸索出一個簡單、好上手的方法，就是創造「手機故事菜園」。簡單來說，便是把看到的有趣故事、名言金句、有力理論等，隨時記錄下來，放在手機當中，並且在適合的時機，從中找尋適合的素材，搭配說故事加以運用。

以終為始 記錄金句

這招不僅是專業寫作者適合，包括管理者、講師、銷售者，甚至是要跟子女對話的媽媽都相當適用，但一定要把握「以終為始」的目的，才能將菜園的素材完整呈現。什麼是以終為始？王文靜解釋，以終為始是要先清楚，溝通的核心目的是什麼，了解最終目標後，再開始展開行動。

舉例來說，管理者今年設定公司目標為「創新」，在看到與創新相關的故事、金句時，就可以記錄下來，在與員工的例行會議上，便可以用說故事的方式與員工溝通，公司想發展的創新方向、與建議的操作方法，取代重複說大道理，避免疲乏又無效率的溝通。

床邊故事 也可運用

除了職場，在家庭教育上也可運用，例如，每天都跟小孩說床邊故事的媽媽，若想教導孩子「愛」的觀念，平時就可以收集以愛為主題的故事素材，放在手機故事菜園，讓孩子透過故事的力量，加深對愛的理解。

手機 教育 CEO

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