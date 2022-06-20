快樂學習分享 3招打造銀髮族生活幸福感

規律運動可為銀髮族的身心健康帶來很大幫助。(Getty Images)

高齡化社會來臨。事實上，銀髮族的能力、經驗與智慧，仍是社會中不可或缺的資產，如何迎向樂齡生活成為當代必修課。在台灣推動成立國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心的梁賡義與許志成，分享他們的銀色幸福心法。

梁賡義是國家衛生研究院長，今年70歲了，年輕時，在美國取得統計學碩博士學位，並在1986年在約翰霍普金斯大學時與同事Scott Zeger設計了廣義估計公式，可以用於精神分裂和糖尿病研究。後來，在前國衛院長吳成文的力邀下，放棄在美優渥的待遇，梁賡義懷著對台灣土地的感情，赴台奉獻所能。

三代互動 多中文視訊

但是，談起種種顯赫的學經歷，都不若梁賡義談起在美的孫兒們時的眉飛色舞。梁賡義說，這幾年，沒辦法像過去那樣，每年飛到美國探望孫子們，心裡總有點失落。「小孩的成長是不等人的，我們盡可能每周跟孩子們用視訊打招呼、聊天。」他說，他盡量使用中文視訊，不僅維持三代的感情溫度，也讓孫兒們保持對中文的興趣。

疫情 中出門探訪親友的機會少了，許多老人家難免感到孤寂，梁賡義說，「讓人感覺到你關心他們，你也可以感受到他們的關心，不是一定要整天在旁邊，互相關心、互相支持才是最重要的。」

社會參與 自我價值增

保持人際關係互動，對於年長者而言，是幸福感重要來源。(本報資料照片)

「維持社會連結」聽起來是很學術的字眼，卻正巧也是國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成的樂齡心法。許志成雖然還不是「法定老人」，但他已在規畫未來的銀髮生活，每個月都與大學畢業的同班同學們，相約爬山、騎單車。

同學中有人酷愛攝影，就擔負起攝影師工作；還有同學退休 後迷戀上木工，常常在社群軟體分享木工作品，享受同學們的讚嘆聲。許志成說，增加社會連結，幸福感確實會提升，老年生活也會更有趣、精彩。

許志成說，「幸福感」一詞，其實很抽象，和我們平時說的「快樂」不盡相同，它包含了正向樂觀的情緒、全心投入的生活，以及有意義的生命等等成分，也就是「正向情緒」、「生活滿意度」、「自我價值的實現」；而影響正向情緒的因素有個人、家庭、人際、社會等四個層面。

時時問候 避免憂鬱症

許志成指出，由健保資料庫來看，約百分之四的長輩因憂鬱症就診，但這只是冰山一角，從過去所做的訪談及研究顯示，100位憂鬱長輩中，真正尋求醫療協助者不到三成，其中只有一成接受完整的憂鬱症治療。

許志成表示，高齡憂鬱的原因盤根錯節，台灣長輩的憂鬱情況很嚴重，有些獨居老人生活單調、無趣，導致長者的自殺率常占各年齡層榜首，尤其疫情對長輩的社交生活造成重大衝擊，更是雪上加霜。

在疫情中，人人都被隔離成了孤島，要如何溫熱彼此情感呢？許志成建議，現在就拿起電話，撥電話給自己的孩子，撥電話給父母親，簡單頻繁的問候一聲，吃飽了沒？下雨天走路要小心？家裡的貓餵了嗎？天氣變了，有沒有穿暖？不為了特定目的的招呼，時時的問候，彼此心情自然就會開朗。

因為年底即將卸去國衛院長一職，梁賡義一位亦師亦友的好友特別跟他分享自身的故事。

這位朋友現已80多歲，他的父親一直忙於工作，在退休後，整個人因急速放鬆，變成生活沒有重心，結果沒多久就過世了。所以當這位朋友要退休時，便反其道而行，把自己弄得忙碌不已，四處教學，未料卻突然中風，令人覺得非常可惜。

梁賡義建議，不要斷崖式的退休，要從中間去尋求平衡。不要讓自己突然一下子放鬆，也不要過於忙碌。「我已經是隨心所欲的年齡，但依舊相信自己可以持續貢獻社會。」

營造高齡幸福感三招

1維持生活滿意度與家庭和樂

不要過分追求財富與名利，常懷感恩，謹守本分，知足常樂。心靈上的富足遠比物質上的富足重要，珍惜與家人相處的時光，就算生活忙碌仍要維持良好的互動與溝通，互相陪伴、樂於分享。

2保持學習熱忱與自我肯定

人生就是不斷地學習，邁入高齡也不例外。常懷求知的渴望，並對未知的事物維持高度的興趣，不停地獲取知識、充實自我，進而滿足自身的成就感，達到自我肯定。

3人際關係與社會參與

現代社會是由複雜而綿密的人際關係所組成，維繫人與人之間的友善相處，不光是要重視親友、鄰居這類關係，也應多參與社群團體或志工性質的活動，充實心靈的富足。另外，多與年輕朋友接觸共事，傾聽他們對事物的看法，也能讓我們的心境永保年輕與活力。