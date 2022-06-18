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也有女生的尺寸 超可愛DIOR男裝小花勃肯鞋上市

記者吳曉涵／台北報導
DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列，當中就包含DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋，讓期待已久的消費者終於可以把這系列帶回家。(圖:DIOR提供)
DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列，當中就包含DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋，讓期待已久的消費者終於可以把這系列帶回家。(圖:DIOR提供)

之前在DIOR發佈的秋冬男裝秀上，大家發現了一系列和Birkenstock聯名的勃肯鞋，上面點綴小花裝飾，搭配毛氈或麂皮材質，優雅可愛的設計超討喜，也立刻成了該場秀的討論重點之一。近日，DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列，當中就包含DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋，讓期待已久的消費者終於可以把這系列帶回家！

冬季男裝的CD 1947膠囊系列，由男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生對大自然與花園的熱忱中尋找靈感，並以運動剪裁與科技面料、扎實的帆布與刷毛針織（polar knits）出發，打造出多款具備舒適戶外休閒風格的單品，有服裝、折疊椅、鞋款、包款等，並以輕柔藍、米白色和標誌性的迪奧灰為主色調。

而在整個系列中，最受矚目的應該就是DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋了！有鑒於熱衷園藝的迪奧先生曾說過「世間有花，何其有幸」，創意總監Kim Jones在本次首度與Birkenstock合作的企劃中，運用了毛氈或麂皮材質配上精緻的手工花卉刺繡，或以迪奧灰呈現單純的美好，打造出聯名款的Milano、Tokio鞋款。考究的橡膠細節和工業風格CD搭扣增添風格，鞋底刻紋更結合了DIOR Oblique斜紋圖案與勃肯鞋代表性的骨骼紋路，注入兩品牌的特色，別具收藏價值。

此外，這次DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋雖然是在男裝系列中，但是最小有提供到36號（歐碼），讓部分女性消費者也可以選購。

DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列，當中就包含DIOR By Bir...
DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列，當中就包含DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋，讓期待已久的消費者終於可以把這系列帶回家。(圖:DIOR提供)
灰色粒紋小牛皮馬鞍包。(圖:DIOR提供)
灰色粒紋小牛皮馬鞍包。(圖:DIOR提供)
灰色粒紋小牛皮行李袋。(圖:DIOR提供)
灰色粒紋小牛皮行李袋。(圖:DIOR提供)
DIOR by Birkenstock Tokio迪奧灰毛氈小牛皮穆勒鞋。(圖:...
DIOR by Birkenstock Tokio迪奧灰毛氈小牛皮穆勒鞋。(圖:DIOR提供)
DIOR by Birkenstock Milano黑色麂皮小牛皮涼鞋。(圖:D...
DIOR by Birkenstock Milano黑色麂皮小牛皮涼鞋。(圖:DIOR提供)
DIOR by Birkenstock Tokio迪奧灰毛氈小牛皮花卉刺繡穆勒鞋...
DIOR by Birkenstock Tokio迪奧灰毛氈小牛皮花卉刺繡穆勒鞋。(圖:DIOR提供)
灰色粒紋小牛皮斜背包。(圖:DIOR提供)
灰色粒紋小牛皮斜背包。(圖:DIOR提供)

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