也有女生的尺寸 超可愛DIOR男裝小花勃肯鞋上市

DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列,當中就包含DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋,讓期待已久的消費者終於可以把這系列帶回家。(圖:DIOR提供)

之前在DIOR發佈的秋冬男裝秀上,大家發現了一系列和Birkenstock聯名的勃肯鞋,上面點綴小花裝飾,搭配毛氈或麂皮材質,優雅可愛的設計超討喜,也立刻成了該場秀的討論重點之一。近日,DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列,當中就包含DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋,讓期待已久的消費者終於可以把這系列帶回家!

冬季男裝的CD 1947膠囊系列,由男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生對大自然與花園的熱忱中尋找靈感,並以運動剪裁與科技面料、扎實的帆布與刷毛針織(polar knits)出發,打造出多款具備舒適戶外休閒風格的單品,有服裝、折疊椅、鞋款、包款等,並以輕柔藍、米白色和標誌性的迪奧灰為主色調。

而在整個系列中,最受矚目的應該就是DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋了!有鑒於熱衷園藝的迪奧先生曾說過「世間有花,何其有幸」,創意總監Kim Jones在本次首度與Birkenstock合作的企劃中,運用了毛氈或麂皮材質配上精緻的手工花卉刺繡,或以迪奧灰呈現單純的美好,打造出聯名款的Milano、Tokio鞋款。考究的橡膠細節和工業風格CD搭扣增添風格,鞋底刻紋更結合了DIOR Oblique斜紋圖案與勃肯鞋代表性的骨骼紋路,注入兩品牌的特色,別具收藏價值。

此外,這次DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋雖然是在男裝系列中,但是最小有提供到36號(歐碼),讓部分女性消費者也可以選購。