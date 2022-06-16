女兒帶飯卻因「味道太重」被要求單獨吃飯 媽媽控老師歧視

孩子帶食物到學校，卻因味道重被要求單獨吃飯。(ingimage)

一名Reddit用戶日前在社群 上發文，自己為六歲女兒準備了午餐帶到學校，但是老師卻說女兒不能和同學一起吃飯，要單獨到其他教室吃飯，因為老師認為孩子的食物味道太重了。這名媽媽表示，她對於老師的做法很不認同，想要向班主任反應，但是又不確定是不是真的該這樣做，所以才發文詢問網友意見。

據《鏡報》（Mirror）報導，一位媽媽表示女兒現在六歲，但是過去幾個月都是在家遠距上課，因此去學校的時間並不長。最近女兒回家後告訴媽媽，以後不想要再帶便當去學校了，想要跟其他孩子吃一樣的午餐。而且最近女兒都不吃原本自己喜歡吃的食物，反而說想吃比薩。媽媽詢問原因，女兒說「因為想跟其他同學一起坐」，這個答案讓媽媽十分震驚，深入了解後才得知是因為老師覺得食物味道太重，必須單獨去其他教室吃飯。

媽媽提到過去也曾經被老師要求不能帶蝦子、洋蔥或大蒜等食物，只因為老師不喜歡那些食物的味道，所以給孩子準備午餐時都很小心，通常會帶壽司或蛋炒飯以避免類似的情況發生在孩子身上。

文中提到，女兒吃的是柿子，但其他同學不認得柿子，以為是番茄，所以同學都十分好奇。老師告訴這名媽媽，希望孩子不要在學校吃「外國食物」，因為擔心這會讓同學分心。不過這名母親質疑，自己的孩子是中國混血，有著亞洲人的臉孔，不知道是不是因為這樣孩子才遭到差別待遇。