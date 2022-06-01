劉海女王Lisa又露額頭了 靠粉色鯊魚夾打造甜美髮型

BLACKPINK Rosé在IG限時動態上傳了和Lisa的自拍。（取材自Instagram）

南韓 女團BLACKPINK成員Lisa向來以齊劉海妹妹頭作為個人標誌髮型，即便工作上經常嘗試多變造型，但幾乎很少看到她有露出額頭的時刻，還有「鋼鐵劉海」的封號。同團的Rosé在日前Instagram限時動態上傳了兩人的自拍，也曝光了Lisa沒有劉海的模樣，乍看之下還真的有一點不好認。

BLACKPINK Rosé在IG限時動態上傳了和Lisa的自拍。（取材自Instagram）

Rosé和Lisa兩人在照片中一前一後對鏡自拍，站在後方的Lisa用比ya的手遮住額頭，但還是跟平常的劉海造型差別頗大。其實Lisa這陣子比起以往已經算是較常露額頭，但平常基本上大多時候還是都以劉海造型現身，據了解，曾有造型師表示Lisa因為額頭高，再加上眉眼之間距離太近，如果露額頭會比較像男生。不過粉絲們還是熱情表示，無論她怎樣都漂亮。

而Lisa自己也上傳了一組新照片，坐在鏡子前的她以黑色T恤配牛仔褲搭配adidas球鞋，隨性用鯊魚夾打造出公主頭髮型。身為CELINE代言人，她的鯊魚夾也是出自CELINE的凱旋門Triomphe造型髮夾，甜美的粉紅色很適合夏天使 用。

Lisa用CELINE粉紅色鯊魚夾打造公主頭。（取材自Instagram）

Lisa用CELINE粉紅色鯊魚夾打造公主頭。（取材自Instagram）

CELINE的凱旋門Triomphe造型髮夾。（取材自官網）