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CITIZEN重新詮釋經典表款 復古韻味教人難以抗拒

記者曾智緯／即時報導
CITIZEN C7系列NH8391-51X腕表，精鋼表殼、表鍊。（圖：CITIZEN提供）
CITIZEN C7系列NH8391-51X腕表，精鋼表殼、表鍊。（圖：CITIZEN提供）

回顧往昔經典設計，是近年鐘表市場的熱門趨勢，雋永經得起時間考驗的款式，無論在何時推出都會受到消費者喜愛。觀察這樣現象的CITIZEN重新讓60年代風靡一時的Crystal Seven（C7）系列表款回歸，以現代手法重新詮釋，上市之後反應不俗，成為了品牌入門價格機械表的首選。

CITIZEN的C7系列腕表，最大特色就是把星期顯示窗，放置於12點鐘的正下方，特殊的表盤排列讓視覺更加對稱。而且星期窗還是特殊的七邊型，再次地呼應了系列名稱。今年新新的C7表款，不僅保留境上述的經典特色之外，還反映市場的需求，將表徑放大到40毫米，搭配箱型玻璃鏡面、立體金屬時標與十字準心線條充滿復古韻味。CITIZEN還賦予暮光綠以及水銀藍的配色，讓表款在洗鍊的魅力中，又多了幾分現代與俐落感。

CITIZEN C7系列NH8391-51L腕表，精鋼表殼、表鍊。（圖：CITI...
CITIZEN C7系列NH8391-51L腕表，精鋼表殼、表鍊。（圖：CITIZEN提供）

來自瑞士的依波路表（Ernest Borel）也同樣在這季曝光復古系列表款，靈感源自於品牌在70年代創作過的一款帶有八角型表殼的腕表。於是，Ernest Borel承襲特殊的「八角型」概念，但加入符合現代審美的線條修飾，呈現出圓潤中帶有稜角的外觀，十分別致。品牌還在表盤上，刻畫了如同地球經緯線的設計，並點綴橄欖狀的時標。呼應經典的一體式的表殼，充分凸顯懷舊感，但不同於過去的石英機芯，Ernest Borel讓這款表搭載了自動上鍊機芯，讓擁護機械表的消費者也難以抗拒。

依波路表新款復古系列表，靈感源自於品牌在70年代創作過的一款帶有八角型表殼的腕表...
依波路表新款復古系列表，靈感源自於品牌在70年代創作過的一款帶有八角型表殼的腕表。（圖：瑞得利提供）
依波路表復古系列N0404G0B-MS6S腕表，精鋼表殼、表鍊。（圖：瑞得利提供...
依波路表復古系列N0404G0B-MS6S腕表，精鋼表殼、表鍊。（圖：瑞得利提供）

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