江詩丹頓 X 羅浮宮 4限量腕表 展現4大文明

江詩丹頓與羅浮宮聯手，推出四款藝術大師Métiers d'Art腕表，宛如一趟穿梭在古文明的多重宇宙巡禮。(圖： 江詩丹頓提供)

人類的文明積累中，歷史與藝術，是不容忽視的兩大支柱。因為懂得欣賞藝術、提升了心靈智識，因為爬梳了歷史，讓人足以遠眺明日。瑞士鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）宣布與羅浮宮聯手，從四個偉大時期的館藏得到啟發，推出四款藝術大師（Métiers d'Art）Tribute to great civilisations腕表，宛如一趟穿梭在古文明的多重宇宙巡禮，鑑往而知來。

表盤出自羅浮宮館藏

埃及王室象徵的獅身人面像，不僅在雕刻大師巧手下具現了生動印象，連碩大的下頜鬍鬚也擬真再現。(圖： 江詩丹頓提供)

江詩丹頓Métiers d'Art系列腕表「獅身人面像」款。(圖： 江詩丹頓提供)

身為瑞士頂級鐘表品牌的江詩丹頓創立於西元1755年，而法國的羅浮宮則在1793年對公眾開放，是公認全世界的三大美術館 之一。雙方同以對藝術、工藝、智識的保存與遞傳為職志，並在2019年展開了初次合作；像是江詩丹頓曾支援製作於18世紀的「創世紀」座鐘（La Création du Monde）修復，又或品牌曾支持羅浮宮舉辦的網路拍賣 會，此外雙方也一同攜手，透過系列影片探索江詩丹頓和羅浮宮的藝術工坊，展現藝術的聯集與曼妙，進而奠定合作的深厚契機。

江詩丹頓Métiers d'Art系列腕表「大流士雄獅」款。(圖： 江詩丹頓提供)

本次推出的藝術大師（Métiers d'Art）Tribute to great civilisations腕表，表盤上的四幅傑作皆出自羅浮宮館藏，分別是：「獅身人面像（Grand sphinx de Tanis）」、「大流士雄獅（Lion de Darius）」、「勝利女神（Victoire de Samothrace）」，以及「奧古斯都半身像（Buste d’ Auguste）」，並橫跨了波斯帝國的大流士一世時代、古埃及中王國時期的法老時代、古希臘的希臘化文明時代，以及羅馬開國皇帝奧古斯都所締造的羅馬帝國時代，宛如一次對古文明的深邃回眸。

江詩丹頓Métiers d'Art系列腕表「奧古斯都半身像」款。(圖： 江詩丹頓提供)

4只腕表呼應4個時代

為呼應四個偉大時代，四只腕表型號分別雕刻以楔形文字、象形文字、古希臘文字和拉丁文字與表款主題暗自串連，而包含古羅馬馬賽克、古埃及彩繪棺槨、古希臘彩繪或浮雕的陶瓷和花瓶、古巴 比倫時代的彩色釉面浮雕磚等不同工藝，也成為江詩丹頓在面盤裝飾時的多樣化靈感，並以內填琺瑯和灰階琺瑯工藝、寶石細鑲工藝、石質微砌馬賽克工藝、手工雕刻工藝，繁複演繹。

江詩丹頓Métiers d'Art系列腕表「勝利女神」款。(圖： 江詩丹頓提供)

例如大流士一世蘇撒宮殿庭園中的「雄獅浮雕簷壁（The Frieze of Lions）」，為江詩丹頓工匠以寶石細鑲工藝，在面盤中還原了帶有古老氣息的釉面磚質感，獅子圖案更體現了大流士的王權象徵。如何還原勝利女神像在風中揚起的衣裙、飄逸織物的明顯褶皺以及展開羽翼時的開闊與希望？這對雕刻大師無疑是一次艱困挑戰，「奧古斯都半身像」款則運用了微砌馬賽克技法，並使用7種以上的660塊石料，面盤外緣再以線雕施以白金浮雕，最終將羅馬帝國開國君主奧古斯都大帝的威嚇氣度，以工藝、毅力和美感，磅礡還原。

自製機芯 1款限量5枚

2460 G4/2自動上鏈機芯的K金自動盤，展示了羅浮宮東外牆經典的高大廊柱與雄偉氣勢。(圖： 江詩丹頓提供)

雖然表款面盤裝飾技法與主題殊異，但機芯則悉數運用品牌自製、由237個零件組成的2460 G4/2自動上鏈機芯，並具備小時、分鐘、星期與日期顯示功能，機芯的K金自動盤並重現了羅浮宮東外牆的恢弘與具代表性的高大廊柱。每款時計各限量五枚、每一枚皆擁有獨立編號。