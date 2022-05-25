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麵條標榜「久煮不爛」主婦費解 網友推一招煮出Q彈好麵

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友建議原PO要先將麵條泡過再下鍋煮，並且熄火後用悶煮的方式讓麵的內部熟透。示意圖/Ingimage
許多網友建議原PO要先將麵條泡過再下鍋煮，並且熄火後用悶煮的方式讓麵的內部熟透。示意圖/Ingimage

麵條的軟硬度取決於製造方法和烹煮的時間，許多人煮麵喜歡Q彈有嚼勁的口感，但也有人鍾愛偏軟、好下嚥的麵條。日前一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，表示家中的一款麵條號稱「久煮不爛」，讓她非常困擾，引起眾多網友討論。

原PO提到，她之前買了一包麵條，包裝上頭寫著「久煮不爛」，結果真的煮了很久，「煮到水都蒸發，中途都加了4次水了，麵還是硬心的！」她直嘆：「真心不是優點」，一旁的老公甚至早已泡好泡麵、享用完畢了，她還在和這包麵奮鬥。

許多網友建議原PO，「可以先泡水再煮喔」、「水煮開下麵之後，蓋上蓋子關火，悶個10分鐘應該就會軟了」、「水煮滾後，麵放進去滾3分鐘，加蓋用悶的就OK囉」、「直接冷水就下麵，水滾了之後再下一次冷水，等再滾之後就很快熟，而且麵也不會糊糊的。」

也有人認同地表示，「我每次看到老公買這種麵回來，我都眼神死，都要煮好久，偏偏父子倆都愛吃，我每次放下去煮，都去滑手機去」、「廠商沒騙人，真的久煮不爛」、「這個肚子很餓跟趕時間真的會火起來」，不過也有人大推這款麵條，「是真的要煮比較久、但是口感不錯」、「麵條口感很有嚼勁」、「拿來炒麵，很Q」。

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