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三星Z Fold3、Tab S8輕薄易攜 好書帶著看

文／記者陳立儀
Samsung Galaxy Z Fold3 5G的7.6吋內頁螢幕採用螢幕下鏡頭設計，更能盡情徜徉書海。(圖：三星提供)
Samsung Galaxy Z Fold3 5G的7.6吋內頁螢幕採用螢幕下鏡頭設計，更能盡情徜徉書海。(圖：三星提供)

閱讀並非老派，在海量社群影音充斥的年代，有時就是需要一本好書、一段有感的文字，讓浮躁的心有落腳之處。有了行動科技裝置的加持，拋開書本的厚度與重量，透過電子書App就可把各路好書、雜誌裝進隨身攜帶的手機、平板之中，隨時隨地都能沉浸在閱讀的靜好時光。

Z Fold3 摺疊機身 如翻開書本

因應節省室內收納空間、方便攜帶等需求，購買電子書的比例逐年攀升，而閱讀電子書的首要利器就是清晰寬廣的行動裝置螢幕。Samsung Galaxy Z Fold3 5G的摺疊機身，在翻開手機大螢幕的同時，也能感受有如翻開書本的儀式感；內頁的7.6吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕採用螢幕下鏡頭（UDC）設計，少了「挖孔」或「瀏海」的視覺阻礙，更能盡情徜徉書海；內頁螢幕應用全新的Eco²顯示技術，亮度提升29％，在戶外閱讀也不受限。

Tab S8放大字體 適合銀髮族

Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板隨附S Pen，隨手作閱讀...
Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板隨附S Pen，隨手作閱讀札記更便利。(圖：三星提供)

Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板以11吋～14.6吋的寬廣螢幕及大電量，提供更暢快的閱讀體驗，Armor鋁合金材質機身更加輕薄易攜，有如書本、雜誌的尺寸可比擬實體閱讀的感受；用手指就能輕鬆翻頁、放大字體，非常適合銀髮族享受閱讀樂趣。

Z Fold3支援S Pen 隨手畫重點

行動閱讀也能畫重點、作筆記，Samsung Galaxy Z Fold3 5G支援可加購的S Pen Fold專用版、具備藍牙技術的S Pen Pro，Samsung Galaxy Tab S8旗艦系列平板則皆隨附S Pen，搭配Samsung Notes隨手作閱讀札記更便利。

畫重點、插入筆記或備註等功能依各家電子書App而有所不同，像是「Google Play圖書」、「樂天Kobo」等App以手指或S Pen長按後滑動就可標註喜愛的句子、加入閱讀心得；難懂的外文字句也可利用S Pen按鍵開啟「懸浮翻譯」功能進行即時翻譯。

瀏覽網頁文章或查找資料時，按下S Pen按鍵後可進行快速截圖、匯入Samsung Notes，搭配手寫註記、繪圖等，製作更具個性化的閱讀筆記。

The Freestyle微型投影機 趣味足

三星The Freestyle微型智慧投影機的小巧機身能投影最大達100吋畫面。...
三星The Freestyle微型智慧投影機的小巧機身能投影最大達100吋畫面。(圖：三星提供)

親子宅居少不了繪本作伴，造型輕巧、打破框架的三星The Freestyle微型智慧投影機提供了更有趣的繪本閱讀方式，能投影最大達100吋畫面，180度廣域投影搭配自動對焦、梯形校正及水平調校，透過三星手機Smart View 功能，就能將手機上的繪本、畫冊放大並鏡射投影到牆面、天花板，不論是與孩子玩樂或睡前的床邊故事都趣味十足。

此外，三星The Freestyle微型智慧投影機內建霓虹燈條、璀璨星空、派對燈串等20種情境模式，可作為氣氛情境燈使用，具備360度立體音場也能當作藍牙喇叭，可為自己營造不同的閱讀氛圍，與喜愛的書籍來一場浪漫的約會。

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