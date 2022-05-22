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露營行頭準備好了沒？日系潮流風格、防潑水科技加持

記者曾智緯／即時報導
針對露營旺季到來，Columbia推出組裝簡單且好攜帶的帳篷和睡袋。（圖：Columbia提供）
針對露營旺季到來，Columbia推出組裝簡單且好攜帶的帳篷和睡袋。（圖：Columbia提供）

也許要拜這兩年起伏變化不斷的疫情，加上無法輕易出國旅行導致，讓露營風氣達到高峰。不論是所謂的奢華露營、還是需要自帶紮營設備的形式，你我身旁都有許多人在參與這項戶外活動，衍生的商機更是不可小覷。

除了講究裝備之外，在露營時的行頭，更是這類消費者也看重的一部分。 像是Columbia就以「為呼吸自然而準備」推出擁有智慧科技和高顏值設計的系列新品，包括了以動植物圖騰及生態元素作為設計靈感的Windbreaker防曬防潑水外套，具有UPF40的防曬、防潑及抗污的科技，能減輕露營的服裝配備。HATANA防水健走鞋則擁有Adapt Trax科技，強化鞋底抓地力，在乾、溼地面皆能夠有效止滑；中底則為Techlite+科技，更加輕量化並能夠穩定支撐足踝降低受震力，活動起來省力輕鬆。

Columbia Windbreaker防曬防潑水外套。（圖：Columbia提...
Columbia Windbreaker防曬防潑水外套。（圖：Columbia提供）

Columbia HATANA防水健走鞋。（圖：Columbia提供）
Columbia HATANA防水健走鞋。（圖：Columbia提供）

美國的戶外休閒露營品牌CHUMS則是和日本新銳藝術家高木幸一郎合作，結合刺繡、繪畫多種技法和運用品牌吉祥物，打造出搶眼的BOYS STITCHES CLUB系列T恤。不僅如此，CHUMS還以營火派對為發想，推出Flame Retardant焚火系列露營背心，具備拉鍊以及兩側多口袋搭配釘錘環，以及採用不易燃的阻燃面料設計，安全與工裝感兼具的背心，絕對是露營潮人必備！除了露營服飾外，品牌還備有露營小物系列，無論是馬克杯、輕便折疊椅，或是Booby Bird LOGO三角旗及野餐墊，可愛又實用的特色，帶出滿滿儀式感。

CHUMS以營火派對為發想，推出Flame Retardant焚火系列露營背心。...
CHUMS以營火派對為發想，推出Flame Retardant焚火系列露營背心。（圖：CHUMS提供）

CHUMS BOYS STITCHES CLUB系列T恤。（圖：CHUMS提供）
CHUMS BOYS STITCHES CLUB系列T恤。（圖：CHUMS提供）
CHUMS Mini Foldable Stool輕便折疊椅。（圖：CHUMS提...
CHUMS Mini Foldable Stool輕便折疊椅。（圖：CHUMS提供）

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