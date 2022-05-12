「三條紋」是共通點 adidas x GUCCI 聯名下月開賣

adidas x GUCCI聯名系列全新lookbook。(圖:GUCCI提供)

今年2月份在米蘭秋冬時裝周上，GUCCI 的《Exquisite Gucci》大秀展示了與adidas的聯名系列單品，當時立刻成為洗版話題，讓該場秀於後續也引發了不少討論。而時隔三個月，GUCCI總算推出了相關的lookbook照片，並公布了此系列正式發售日期、單品細節，讓期盼已久的粉絲終於可以準備好好選購一番。

adidas x GUCCI多色雨傘。(圖:GUCCI提供)

adidas x GUCCI GG緹花肩背包。(圖:GUCCI提供)

談到兩品牌乍聽之下不會想到什麼共通點，一個主打潮流運動時尚 ，一個是百年精品代表。但其實仔細一想，「三條紋」成了兩品牌的共通點，adidas的白色三條紋是標誌性的設計元素，而GUCCI則有綠紅綠、藍紅藍織帶。這次雙方的聯名合作也以此為創意，像是多款服飾類單品中的運動褲，一邊褲管運用了白色三條紋，另一邊用上綠紅綠織帶點綴，不對稱的處理方式更添獨特個性。

此外，adidas的三葉草標誌和GUCCI GG monogram老花等經典圖案也有新的融合，變身繁複印花出現在百摺長裙、運動夾克等單品上。其他還有印上兩品牌logo的旅行包款、手拿包、後背包等，球鞋在色彩和印花等細節的運用也充分展示出兩品牌的特色。另外也有絲巾、頭巾、帽子等等，品項可以說是非常豐富，售價範圍也很廣，最便宜的單品是襪子，最貴的則是旅行包。

adidas x GUCCI聯名系列將於6月7日正式發售。