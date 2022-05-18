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LV、FENDI、Versace春夏眼鏡 框住狂野

文╱記者釋俊哲
VERSACE 2022春夏眼鏡系列形象廣告中，由Emily Ratajkowski示範狂野風格新款光學眼鏡。(圖：VERSACE提供)
VERSACE 2022春夏眼鏡系列形象廣告中，由Emily Ratajkowski示範狂野風格新款光學眼鏡。(圖：VERSACE提供)

春夏飾品中，輕巧的太陽眼鏡或絲巾富有實用性與辨識度，也添增了造型的多變樂趣。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）、FENDI與VERSACE近日釋出2022春夏形象廣告，以經典的裝飾細節、奇幻的插畫風格，成為全身造型的必備吸睛小物。

特大方形的太陽眼鏡在鏡框側邊飾有LV經典Monogram圖案。(圖：路易威登提供...
特大方形的太陽眼鏡在鏡框側邊飾有LV經典Monogram圖案。(圖：路易威登提供)

路易威登的方形絲巾系列以活力與飄逸，熱切擁抱夏季氛圍。(圖：路易威登提供)
路易威登的方形絲巾系列以活力與飄逸，熱切擁抱夏季氛圍。(圖：路易威登提供)

LV的太陽眼鏡從經典包款Coussin的鏈飾中翻玩、並搭配精細的Monogram Flower花卉圖案，包含貓眼、特大方形或長方形的3種框架更適合不同臉型輪廓；皆在法國和義大利以經絲網印刷後再飾以手工飾邊的方形絲巾，本季共有90、70與45厘米等3種尺寸，方巾上繪製的Monogram圖案飾有繩索鏈條、掛鎖或五彩的奇幻熱氣球，熱切擁抱假日的歡樂出遊心情。

模特兒以O'Lock系列飾品搭配粉色或金屬光澤衣物，展現女性剛柔並濟的高雅姿態。...
模特兒以O'Lock系列飾品搭配粉色或金屬光澤衣物，展現女性剛柔並濟的高雅姿態。 (圖：FENDI提供)

曾在2021秋冬時裝系列中由Kim Jones打造的FENDI O’Lock系列，在2022全新春夏形象廣告中維持系列特色：FF圖案化身為柔和、生動的橢圓形，並成為光學或太陽眼鏡側邊無法忽視的搶眼細節，全系列除眼鏡外再包含項鍊、耳環等飾品，當模特兒搭配粉色或金屬光澤的衣物後，展現出女性剛柔並濟的的高雅姿態。

VERSACE 2022春夏眼鏡系列形象廣告則由美國模特兒Emily Ratajkowski與拉丁音樂巨星馬盧瑪（Maluma）擔綱，示範具VERSACE經典Medusa Biggie細節的狂野新款。其中Maluma配戴的太陽眼鏡在側邊裝飾以Medusa Biggie圓章，綠松石的配色高度吸睛、並搭配深灰色鏡片；Emily Ratajkowski配戴的中性鏡框同樣裝飾以Medusa Biggie圓章，帶有稜角的輪廓更為亞洲人的臉型帶來視覺張力，並有紅、淺玳瑁、黑等3色可供選擇。

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