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電動車電池用久久 4個好習慣提高續航力

文／記者陳威任
電池對於電動車而言至關重要。(圖：和泰汽車提供)
電池對於電動車而言至關重要。(圖：和泰汽車提供)

在電池技術進步之下，其實許多電動車使用者對於續航里程已經越來越不擔心，只要事先充滿電或是設好補電中繼站，開電動車也能沒有里程焦慮。但取而代之的反而是擔心電池提早下課或是衰退的問題，畢竟作為電動車的關鍵心臟，要換電池模組免不了要花一筆大錢。以下提出四種建議小技巧，正確使用電池確保維持壽命。

電動車以目前而言無疑將是未來的趨勢。(取材自Carbuzz.com)
電動車以目前而言無疑將是未來的趨勢。(取材自Carbuzz.com)

溫度勿極熱和極冷

電池依賴於其內部元素之間的化學鍵和反應。現代鋰離子電池已大大提高了它們可以工作的溫度範圍，但理想情況下，仍希望可以避免極端溫度，不論是極熱和極冷都是，因為從長遠來看，兩者都有可能縮短電池壽命。

近年越來越熱的夏季高溫，地面溫度動輒超過攝氏40、50度，對電池就是相當嚴峻的考驗。所以建議在炎熱的夏日，將車停在陰涼處或有遮蓋物下．將有助於延長電池的使用壽命，如果無法做到這一點時，將汽車插入充電將緩解問題，因為電池的熱管理系統將確保電池保持在合適的溫度。

避免反覆零百加速

電動車的全輸出特性，相較於傳統燃油車擁有優異的加速表現，就算只是經濟型的電動車，其動力輸出表現還是遠遠超過同級燃油車。但反覆快速零百加速對電池不利，如果車主在每次等紅綠燈後，都想進行彈射這類的快速放電，則會影響電池的壽命並過早地降低其續航里程。

盡可能使用慢充

就像電動汽車電池不喜歡快速放電一樣，它們也不喜歡充電太快。嚴格說起來並不是「快充會加速電池衰退」，而是快充產生的電池升溫，可能會造成電池內部受損，導致鋰離子傳導效率變差。所以除非在長途旅行中需要快速充電，或者突然需要在一天內行駛比計畫更多的里程，否則一般家用的慢充更可以減少電池的壓力。

勿充電到100%

電池壽命和放電循環、充放電的周期有關，常常將鋰電池充到100%，甚至是用到接近0%，經常性深度充放電，對於電池而言是最嚴苛的考驗，會更快消耗電池壽命。建議日常最好讓電池維持在60%至80%這個區間，如果單日使用里程較長時，也請掌握80/20法則，充電不要超過80%、放電不低於20%，寧可頻繁的充放電，也不要有極端的電量狀況出現。

許多電動汽車可以設置為在特定充電狀態 (SOC) 時停止充電。這是維護電池的有用工具，可用於長時間停放且每周僅開一到兩次的車輛。

如果在情況允許下，使用慢充可以讓電池更延長壽命。(圖：汎德提供)
如果在情況允許下，使用慢充可以讓電池更延長壽命。(圖：汎德提供)

電動車 汽車 高溫

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