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水澆多了嗎？植栽「黑手指」 3大地雷公開

文／記者莊欣宜
多肉植物枯萎得慢，常見園藝新手栽種。(Getty Images)
多肉植物枯萎得慢，常見園藝新手栽種。(Getty Images)

你是否聽說過，多肉植物不需要時常澆水和太多的照顧，適合園藝新手和懶人栽種，在看到多肉植物肥嫩葉片和可愛樣貌讓人一見傾心，一腳踏入植栽世界，卻在買回家，實際栽種後發現，該澆多少水、曬多久的太陽，不知如何拿捏，而看著植物逐漸委靡、死去，讓人受挫。專家特別點出，黑手指最常碰到的3大地雷，包括挑錯植物種類、澆水澆太多、選錯介質等，快來看看正確的做法吧！

台灣首位園藝治療師黃盛璘提到，多肉植物主要生長於沙漠及海岸乾旱地區，在其他地區未必好種。多肉植物的葉片或根莖可儲存大量水分，相較於其他盆栽植物，多肉植物枯萎的時間較長，死得慢，讓人覺得好像比較好種，但可能在買回家前，植物本身狀態就已經不好了。

地雷1：挑錯植物種類

除了多肉，許多大賣場和花店賣的植物，外觀漂亮、討喜，但多是溫室栽種長大，到了外面的環境後，反而需要更多的時間適應。園藝新手想嘗試植栽，建議先做功課，從了解植物特性與評估自家栽種環境開始，想知道家中適合栽種什麼植物，可詢問有栽種經驗的人，或是加入相關社團看看過來人的分享，詢問花店老闆，多為了銷售而未能提供真實建議。

地雷2：澆水時機不對

新手在栽種過程中最常犯的錯誤，就是澆水的時機點與量不對。(Getty Image...
新手在栽種過程中最常犯的錯誤，就是澆水的時機點與量不對。(Getty Images)

「植物淹死的比乾死的多」，新手在栽種過程中，最常犯的錯誤，就是澆水的時機點與量不對。許多新手總擔心植物缺水而頻繁澆水，且每次只澆一點，反而讓植物的根長期泡在水裡，造成爛根。

黃盛璘分享「一指神功」澆水法，用手指親自感受土壤的濕潤度，作為是否澆水的依據。第一次澆水時，一定要讓水澆到透，所謂的透，指的是水要從盆底下流出，才能確保盆內的土壤都吸飽了水。

第二次的澆水時間與天氣有關，可先觀察土面是否乾了，但土面乾並不代表盆內的土也乾了，這時可用食指戳進土壤，約兩個指節的深度，試探盆內的土壤是不是也乾了，若連盆內的土壤都是乾的，就代表需要澆水了。並記得，澆水時，仍要掌握「一次澆到透」的原則。

地雷3：未選合適介質

栽種植物，介質的挑選非常重要。(Getty Images)
栽種植物，介質的挑選非常重要。(Getty Images)

植物的栽種中，介質的挑選也是非常重要。時常澆水，會讓土讓變得越來越緊和硬，使得透氣性和透水性不佳，影響植物生長。建議可在盆底鋪上發泡煉石，防止土壤流失、增加疏水性以及良好的透氣性。

居家園藝的栽培介質，可用有機土、珍珠石、蛭石，5:1:1的比例調配土壤，提供植物更佳的生長環境。

珍珠石除了透氣、透水性之外，還能讓盆栽內的水保持清淨，不易變成腐水。而蛭石具有許多獨立的氣孔，可吸附多量的水分，除了可幫助土壤的透氣、透水性更佳外，也會釋放植物所需的微量元素，幫助植物生長。

「植物雖不會說話，但會透過生長來告訴我們，它喜不喜歡這個環境。」黃盛璘說道。要想種好植物，除了掌握以上原則，黃盛璘也分享了自己的前兩名，適合室內栽種、具清淨空氣又美觀的植物名單：「袖珍椰子」和「合果芋」，推薦給園藝新手，輕鬆變身綠手指。

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