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走進居家時光的奢華幻境 FENDI Casa旗艦店米蘭開幕

記者楊詩涵／即時報導
FENDI Casa旗艦店在米蘭盛大開幕，營造奢華、典雅的空間感。(取材自fendicasa.com)
FENDI Casa旗艦店在米蘭盛大開幕，營造奢華、典雅的空間感。(取材自fendicasa.com)

FENDI Casa在米蘭開幕全球首間旗艦店，以212坪、2層樓的空間，呈現品牌奢華工藝，陳列當代設計界巨擘打造的家具、家飾，引人走進夢想中的美好生活場域，在客廳、餐廳、臥室、戶外等空間中，享受緩慢情調，品牌也成立全新的www.fendicasa.com官網，在疫情期間旅行不易，可先透過網路去到華麗的遠方。

全新FENDI Casa精品旗艦店的成立，代表了FENDI Casa即將在2021年展開各項計畫的開端，FENDI與卓越設計集團Design Holding共同成立名為Fashion Furniture Design（FF Design）的合資企業，擴大發展FENDI Casa各項業務，後續也將在邁阿密、上海等城市開設旗艦店。目前於米蘭首開的FENDI Casa共有212坪，以13扇巨型窗戶俯瞰下方街道上的人來人往，室內設計結合FENDI設計中的二元概念包括虛實、光影、材料之間的對比，使得店內散發典雅和莊重氛圍，設置了起居、用餐、睡眠和戶外商品等陳列區域，是由FENDI Casa、家具美學設計師Peter Mabeo和FENDI三位藝術總監Kim Jones、Silvia Venturini Fendi與Delfina Delettrez Fendi共同創作的空間。

米蘭FENDI Casa開幕後，將陸續於邁阿密、上海等地開設旗艦店。(圖:FEN...
米蘭FENDI Casa開幕後，將陸續於邁阿密、上海等地開設旗艦店。(圖:FENDI提供)

旗艦店的入口處，是2021年12月邁阿密設計展（Design Miami／）亮相的KOMPA系列的六件Gallery Pieces，每件於波札那製作的作品都有獨立編號，包括Chichira櫥櫃、efo和Loma凳子等，樸質溫潤地為櫥窗賦予生命力，此外，進門處陳列的Madua椅子，是Delfina Delettrez Fendi首次參與2021年秋冬系列時，設計出O'Lock logo圖案而衍生的家具商品。

接下來動線來到起居區、閱讀區與用餐區，包括Marcel Wanders設計的Five沙發、扶手椅，由Atelier Oï設計的Arches桌子，以及Thierry Lemaire打造的Parsifal沙發和扶手椅，扶手裝飾了FENDI經典Pequin條紋，空間中穿插了Toan Nguyen設計的Marrakesh矮桌，洋溢著摩洛哥的浪漫情調，而由Cristina Celestino設計的Vittoria餐具櫃，復古又清新。戶外家具區域，則擺放Piero Lissoni設計的Sagano系列，洋溢和風禪意的靜謐氣質。

FENDI Casa米蘭旗艦店占地約212坪，以13扇巨大窗戶帶來室內空間的通透...
FENDI Casa米蘭旗艦店占地約212坪，以13扇巨大窗戶帶來室內空間的通透感。(圖:FENDI提供)

睡眠區鋪設了大理石地板，用以和其他空間有所區隔，包括Marcel Wanders工作室打造的Landscape床組、由Atelier Oï設計的Vanitoso梳妝台，演繹當代時髦感，Thierry Lemaire設計的天鵝絨Gran Pliè沙發，則顯得沈靜安穩。而點綴其間的家飾，則包括FENDI經典黃的新款Yellow Sign和Pequin條紋圖案的Tiles地毯，以及由Karl Lagerfeld設計的Karligraphy logo圖案地毯，讓熱愛品牌設計的粉絲，徜徉在FENDI的精湛工藝與經典元素中。

Metropolis咖啡桌是義大利設計師Atelier Oï的作品，靈感來自品牌...
Metropolis咖啡桌是義大利設計師Atelier Oï的作品，靈感來自品牌總部義大利文明宮建築，金屬底座呼應拱門造型，桌面發想自彩繪玻璃。(取材自fendicasa.com)

由Atelier Oï設計的Vanitoso梳妝台。(取材自fendicasa....
由Atelier Oï設計的Vanitoso梳妝台。(取材自fendicasa.com)

Piero Lissoni創作的Sagano系列扶手椅，建材為稀有的竹、接楯處運...
Piero Lissoni創作的Sagano系列扶手椅，建材為稀有的竹、接楯處運用FF標誌的青銅鉸鏈相連。(取材自fendicasa.com)

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