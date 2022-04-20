單身成習慣？揭草食系動物3種心態

當習慣一個人之後，該怎麼面對愛情呢？(Getty Images)

無論是感情也好、人生也罷，每個人的際遇都大不相同，但往往都會創造出不同的生活態度。有時候會羨慕別人，年僅20出頭就已經遇見了自己的真愛，有了家庭、有了孩子，回看自己卻是孑然一身，甚至回想要談個正經八百的情感，都沒享受過幾次。

世界這麼大，真的要找到屬於自己想起來簡單，但際遇這種事情，不是靠著經驗、去過多少地方去累積，一切都講求緣分，在這時間的蹉跎之下，久而久之單身的時間，就不斷地延長、等待。

但日子久了，這種單身的感覺，也漸漸麻木了自己的生活，這樣生活的形式，也儼然成了一種生活型態跟態度，為自己的努力而奮鬥，以下是單身久了的人，常對自己的際遇的感受。

找對象 又想起一個人挺好

發現自己單身許久，又到了有年紀的時刻，有時候旁人又會問起，為何還單身？心裡總是會給一個安慰自己的答案，「我也希望找到一個能與自己匹配的人選」。

許多時刻，看到別人成雙成對的模樣，又會回頭想想，是否該成家立業，給自己進入一個幸福的平行時空之中。但對於單身許久的人來說，都只是當下看到的情況，會給予自己這突如其來的想法，跳脫這樣的景象，立馬清醒，覺得現在這樣不用被任何人事物牽絆的感覺也挺棒。

通常，會有這樣突如其來的思考，真正會行動的真的沒有幾個。更多時候，比起談一場轟轟烈烈的愛、進入婚姻，這些草食系動物，更懂得享受當下的生活。畢竟一個人吃飽全家飽，不用在乎那麼多，更不用過著被誰約束的感受，一切挺好的。

對方不適合？總能挑出理由

為何單身呢？很多人的理由往往都是沒有適合的對象出現。許多人在這時候都會給予自己這樣的理由，甚至會說：只要遇到自己喜歡跟合適的人選時，自己就會變得比較主動，也會盡力將對方留在身邊。

但，事實上單身太久的人，根本無法做到這些。嘴上也總是在旁人那邊掛著，希望大家有看到不錯的對象，要幫自己留意。但真的有人要靠近自己的時候，卻又會退縮，即便對方比較主動，也會在對方身上挑到不適合的理由，只想要自己靜靜待著就好。

其實是害怕對方進入自己的生活之後，打亂自己已經習慣、固有的生活節奏，一方面也擔心，如果真的為對方調整好腳步，結果中間有什麼問題，發現不適合的地方，會被對方辜負了。

說句坦白話，人生多的是冒險的地方。就好比找工作，每個人也是在冒險、探險中，找到不一定適合自己的工作，但願意為了讓自己更好，因此接受了磨合。別老是稱羨別人，也懂得與人磨合，沒有任何一個人，剛開始接觸就是適合的。

擔心未來 又覺得別想太多

對於現在單身的人來說，早已聽到各方的勸說及耳提面命。總是說著，「難道你要這樣孤獨終老」之類的話。隨著年紀越來越大，也會希望找到比較適合自己的人選，而不是多方嘗試，因為真的不想浪費太多時間。

有時候會想到，別人在老年時，可能一家和樂融融、兒孫滿堂的樣子，自己身邊卻都還不知道有誰會在未來給予這樣的感受。但，單身已久的人，就會想盡辦法將這樣的情緒快速抽離，並且會告訴自己，未來都還沒有到來，又何必講究明天究竟會發生什麼呢？

未知的以後，說不定這些草食系動物，慢慢的就會為自己的困惑解開謎題，也會想要組織一個家庭，也會剛好遇見一個自己想要的人，但未來的事情也不好說，也許就這樣一直單身下去，往後的日子也不一定是一件糟糕的事情。

既然是以後未知的事情，此刻去思考未來的境遇，也無從改變，草食系絕不會讓自己庸人自擾。