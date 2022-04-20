他的芭比夢… 收藏25年 夢幻珍品將捐給博物館

1959年上市的第一款元祖芭比，是林國基跑到美國購得的珍藏。(記者吳致碩／攝影)

窮苦少年 與芭比結緣

芭比娃娃是全球無數女性童年時的最愛與夢想，她們的穿著造型一如真人般精緻、搶眼，給了女孩們無限的想像，對於長大成人更添期待。然而對一位生長在台灣雲林、家境欠佳的少年而言，除了務農或當黑手賺錢之外，芭比娃娃與他的世界判若雲泥，誰也沒想到彼此竟能結下如此深的緣分。

今日已是時尚 名家的林國基，回憶第一次見到芭比娃娃，是鄰居家小朋友擁有的跳芭蕾 舞芭比，讓他大開眼界。當時的他，別說花錢買玩具，連買糖吃的錢都沒有。

昔日台灣不少替歐美玩具廠代工的工廠，自然也有為美泰兒公司做芭比身上服裝等的廠房，林國基記得有很多鄰居姊姊、阿姨都是北上到這些廠裡工作，會夾帶一些製造過程有瑕疵的芭比娃娃出來給自家小孩玩，他看了好羨慕。當年台灣有正版芭比娃娃的人，大多是託空姐從國外幫忙買回來，他不可能有這種預算。

出國留學 買娃終圓夢

芭比娃娃身上的和服要價約5189美元，比真人穿的衣服還貴。(記者吳致碩／攝影)

因為家中經濟條件差，林國基和其他手足必須分擔家計，儘管他發現自己在美術上有些天分，在學校靠畫畫可以得到肯定，但長大後，父親還是要他去當技師賺錢，他做了兩年，一點興趣也沒有，等存夠錢可以出國留學，立刻辭掉工作。

出國不但為林國基打開追尋夢想的一扇窗，連昔日不敢想的芭比娃娃，也不再遙不可及，他終於第一次享受到買芭比的快樂，漸漸地愈買愈多、也愈買愈精，從只是賞玩變成了收藏，甚至會打聽有沒有限量的夢幻逸品，或專程出國競標，也因此交了不少「巷子內」的異國同好，互相交換情報。目前他已收藏芭比25年、數量早已破萬，足可設立展覽館。

多數為50歲以上經典芭比

不同風格與造型的芭比娃娃，豐富了大家的視野。(圖：林國基提供)

事實上，林國基早有此想法，也已經著手進行，他絕大多數的芭比娃娃都存放在家鄉雲林的專門收藏處，每一個都拍好圖片、建檔，包含其服飾、配件等，由於他收藏的重點大多在1972年（含之前）出品、50歲以上的經典芭比，需要放置在有溫、濕度控制的場所，未來計畫捐給雲林打造一座娃娃玩具博物館，期待對家鄉子弟在美學方面的啟發有所幫助。

芭比裝扮 見證時尚史

在林國基眼裡，芭比娃娃從來就不只是個玩具，不同職業的芭比有專屬服裝和配飾，精心打造的程度不輸給為真人打點造型，很值得服裝時尚業者好好研究。他形容芭比娃娃有如為各個年代的流行風尚留下紀錄，不用特別去翻那時候的雜誌，光是看芭比娃娃怎麼搭配，就知道當時在紅些什麼。

林國基回想第一次買芭比娃娃，是在美國加州，見到了當初令他驚豔的跳芭蕾舞芭比，他一口氣就買了5、6個同款娃娃。而在他珍藏中，極具代表性的就是1959年上市的第一款元祖芭比。

首款元祖娃娃 很珍稀

這款芭比穿著黑白條紋泳裝，還有太陽眼鏡、黑色高跟鞋等配件，若想要在拍賣 市場賣出好價錢，除了配件不能缺少，娃娃本身也不可以有掉漆、頭髮缺損或髒汙，連外包紙盒都須保存完整，而年代愈久遠、當時上市的數量愈少，身價就愈高。

以首款芭比而言，全球迄今剩不到百個，因此保存狀況好的，可以賣到100多萬台幣(約3萬4595美元以上)，光是黑色高跟鞋都能賣到1萬多台幣(約345.95美元以上)。為了買到這個元祖款娃娃，林國基不僅跑了一趟美國，還找了行家朋友幫忙鑑定，最後才成交。

老佛爺造型 暴漲10倍

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐造型芭比娃娃，身價已暴漲超過10倍。(圖：林國基提供)

愈昂貴的芭比，愈需要親眼見到實物，林國基有陣子也著迷在eBay上面買芭比，最後體認到在網上只能購買年代較近的新款芭比，品質欠佳的情形才會比較少。芭比曾有一款以「時尚老佛爺」卡爾拉格斐的模樣打造、限量生產，林國基入手價約8、900美元，現在拍賣價已炒高到上萬美元，因此收藏芭比可以是很好的投資，只是他以珍藏為目的，並不打算賣。

他曾經專程去英國佳士得的拍賣會競標芭比，旅遊歐美時，聽到有芭比珍品，不管多遠都要前往，某次要到鹿特丹附近一個小鎮，當地沒辦法坐火車抵達，還要坐船加走路，風塵僕僕趕到後，娃娃是買到了，卻不是特別厲害的款式，他自嘲：「那時真的很瘋狂。」

跳蚤市場 撿到大便宜

30周年紀念版黃金芭比做工細緻，定價昂貴。(圖：林國基提供)

或許林國基在芭比娃娃上投入的心力、感情與金錢，讓上天也動容，某回在紐約的跳蚤市場，看到一個沒包裝盒的30周年紀念版黃金芭比，問老闆多少錢，老闆告訴他：「5美元。」他一聽不敢相信自己的耳朵，因為這款芭比做工精細，身上的金縷衣都是手工製的，上市時定價就超過200美元。他忍不住接口：「嗄，5塊錢？」老闆以為自己開價太貴，最後賣他2美元，讓他撿到大便宜。