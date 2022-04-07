SAINT LAURENT限定草編包太可愛 春夏編織浪漫

黃色的RIVE GAUCHE 拉菲草編織托特包，包身繡有SAINT LAURENT RIVE GAUCHE字體，以中性風格讓女性或男仕都可輕鬆駕馭。(圖：SAINT LAURENT提供)

除了柔軟珍貴的皮革，天然的植物素材總能帶來春夏、島嶼或海灘的生意盎然。SAINT LAURENT推出新款限定草編包款，包含RIVE GAUCHE托特包、HOBO流浪肩背包、LE RAFIA中性風格胸包或SAC BOND圓形小包，預約春夏度假的時髦愜意心境。

大量使用「鈎針編織」拉菲草（RAFFIA）製作，是本次夏季限定包款的工藝與視覺特色。以棕櫚樹葉為原料，在去除細長纖維後搓捻成合股線或繩線，並進行乾燥的拉菲草，呈現了自然、原始的有機樣貌；同時有別於可以機器複製的一般針織品，鈎針編織必須結束上一針之後才能接續下一針的手工特色，同時也為包款帶來生動豐富的多樣紋路。

使用鈎針純手工編織的SAC ROND圓形包，其左右兩片為花卉圖案設計，中央並飾以經典的YSL LOGO；命名源自摩洛哥西南部、巴西 亞皇宮的BAHIA水桶包款，其下半部的硬底結構採用天然柳條編織而成，並搭配柔軟的皮質束口袋，頗有流浪不羈的波西米亞風格聯想；另外一款MONOGRAM拉菲草編織拼接小牛皮圓形零錢包，將淺米色的拉菲草與小牛皮巧妙拼接，輕巧收納小物或零錢，隨身也隨性。