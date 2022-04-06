我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世富豪榜：馬斯克登榜首 鍾睒睒蟬聯中國首富

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

長者開車OK嗎？右腳無力、服藥疲倦… 都應先評估

文╱記者陳威任
年長駕駛上路，須考量反應和協調能力。(本報資料照片)
年長駕駛上路，須考量反應和協調能力。(本報資料照片)

到底年紀多大的樂齡族要避免開車？相信是許多家庭不得不面對的情況，駕駛是行動自主權的一種表現方式，要老年人交出鑰匙，常常會被認為是失去自由移動的象徵，不論是樂齡族本身或是負責照護的家人，可以試著透過以下的評估及協助，讓樂齡族群慢慢交出駕駛主導權。

‍1.駕駛紀錄如何？

最近事故或罰單是否有增加？有沒有人投訴他們開車？鄰居？旁觀者？如果沒有人投訴，並且沒有發生任何事故或罰單，就表示長輩還可能可以安全地繼續駕駛一段時間，至少在前往商店、市場或親友家等熟悉的短途路線上應該是值得放心的。

2.身體狀況好嗎？

如果年長駕駛已經出現雙手無力的情況，儘管一般時刻仍可以開車上路，但他可能會在轉彎時失去對方向盤的抓地力。如果他的右腿或右腳無力，他可能無法足夠快和足夠用力地踩煞車以避免發生事故。如果他的脖子和肩膀僵硬，他將需要格外敏銳和警惕，以彌補他在變換車道前是否能確實察看後照鏡或周遭視野。

有證據支持這樣一種觀點，即如果一個人患有關節炎，他或她的煞車距離會明顯延長。

3.患哪些慢性病？

年長駕駛是否能夠繼續開車，也需要評估自身的慢性病。是否因糖尿病而服用胰島素？如果是這樣，他是否曾因病發作而昏倒過？老年駕駛的聽力及視力如何？能確實接收到其他用路人對他按喇叭嗎？是否可以清楚看見前方告示牌的指引？尤其是在一般道路和高速公路又有相當大的區別，能在一般道路駕駛，並不代表也有足夠快的反應來面對高速公路的路況。

此外，年長駕駛的反應速度如何？當交通信號發生變化時，是否需要很長時間才能注意到並做出反應？日常需要服用什麼藥？這些藥是否會導致睏倦？如果是這樣，在計畫駕車旅行時需要考慮這一點。許多健康狀況會影響駕駛。如果對年長駕駛的身體健康與駕駛表現有任何疑問，務必諮詢醫生。

4.增加輔助科技

如果經過評估，認為年長駕駛真的不適合繼續開車上路，該怎麼勸說長輩交出鑰匙呢？首先，可以先試著為老年駕駛的車款加裝輔助科技，或是直接更換一台更安全的車款，協助分擔駕駛過程中的辛勞，例如目前常見的倒車顯影、Level 2的半自動駕駛、盲區偵測系統或自動緊急煞車系統等，都有助於減輕老年駕駛負擔，甚至可以避免意外產生。

如果評估真的不適合繼續開車，要向長輩勸說時，同理心絕對是關鍵。試想，如果有人告訴你，你今後都不能開車，你會有什麼感受？因此絕對要能夠體諒長輩的不滿甚至是責怪。

5.教搭大眾運輸

年紀太大而不能開車者，未必習慣使用智慧手機及電腦，即便是Uber或查詢即時大眾交通系統都不是件容易的事；對許多長輩而言，甚至覺得坐計程車是奢侈品，這時候移動無疑成為求助無門的事，此時家人就應該協助老年人學習搭乘或查詢大眾交通工具，或是主動協助載送長輩，減少失去放棄鑰匙後的不適應感受。

糖尿病 手機 關節

上一則

4月6日星座運勢 處女運勢平順 摩羯財運不錯

下一則

紀念品最難丟？換季整理斷捨離 5招擺脫選擇障礙

延伸閱讀

華裔博士開發仿真自動駕駛模擬平台 有望解決匯流擁堵

華裔博士開發仿真自動駕駛模擬平台 有望解決匯流擁堵
「別開」神祕木盒 內藏詭異驅魔用品

「別開」神祕木盒 內藏詭異驅魔用品
佛利蒙「家居鑰匙」遊民住房計畫 居民：引狼入室

佛利蒙「家居鑰匙」遊民住房計畫 居民：引狼入室
北加佛利蒙遊民住房計畫延燒 居民：規定不周 引狼入室

北加佛利蒙遊民住房計畫延燒 居民：規定不周 引狼入室

熱門新聞

洗衣服也有正確順序，弄錯流程可能導致白洗一場。(本報資料照片)

你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

2022-03-29 01:59
西班牙一名媽媽在醫院剖腹生下一對雙胞胎，竟是羊膜囊未破的「人魚」小孩。（取材自推特）

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

2022-03-30 05:16
賴比瑞亞首都蒙羅維亞的摩托計程車司機，在聯合國裝甲運兵車旁等客人上門。（美聯社）

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

2022-04-02 07:04
一名網友分享iPhone 12 Pro使用13個月就無法開機的慘況。圖為示意圖。（圖：蝦皮購物提供）

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

2022-04-01 01:15
敷面膜可以保濕，但有些步驟要注意。(Getty Images)

敷完面膜「精華液往身上抹」醫：2類產品別這麼做

2022-04-02 02:43
全球半導體產業人力短缺的情況正在擴大。（路透）

半導體人才荒 英特爾砸1億培訓、ASML急挖韓EUV工程師

2022-04-04 23:00

超人氣

更多 >
維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶
莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市
過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節
南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊