長者開車OK嗎？右腳無力、服藥疲倦… 都應先評估

年長駕駛上路，須考量反應和協調能力。(本報資料照片)

到底年紀多大的樂齡族要避免開車？相信是許多家庭不得不面對的情況，駕駛是行動自主權的一種表現方式，要老年人交出鑰匙，常常會被認為是失去自由移動的象徵，不論是樂齡族本身或是負責照護的家人，可以試著透過以下的評估及協助，讓樂齡族群慢慢交出駕駛主導權。

‍1.駕駛紀錄如何？

最近事故或罰單是否有增加？有沒有人投訴他們開車？鄰居？旁觀者？如果沒有人投訴，並且沒有發生任何事故或罰單，就表示長輩還可能可以安全地繼續駕駛一段時間，至少在前往商店、市場或親友家等熟悉的短途路線上應該是值得放心的。

2.身體狀況好嗎？

如果年長駕駛已經出現雙手無力的情況，儘管一般時刻仍可以開車上路，但他可能會在轉彎時失去對方向盤的抓地力。如果他的右腿或右腳無力，他可能無法足夠快和足夠用力地踩煞車以避免發生事故。如果他的脖子和肩膀僵硬，他將需要格外敏銳和警惕，以彌補他在變換車道前是否能確實察看後照鏡或周遭視野。

有證據支持這樣一種觀點，即如果一個人患有關節 炎，他或她的煞車距離會明顯延長。

3.患哪些慢性病？

年長駕駛是否能夠繼續開車，也需要評估自身的慢性病。是否因糖尿病 而服用胰島素？如果是這樣，他是否曾因病發作而昏倒過？老年駕駛的聽力及視力如何？能確實接收到其他用路人對他按喇叭嗎？是否可以清楚看見前方告示牌的指引？尤其是在一般道路和高速公路又有相當大的區別，能在一般道路駕駛，並不代表也有足夠快的反應來面對高速公路的路況。

此外，年長駕駛的反應速度如何？當交通信號發生變化時，是否需要很長時間才能注意到並做出反應？日常需要服用什麼藥？這些藥是否會導致睏倦？如果是這樣，在計畫駕車旅行時需要考慮這一點。許多健康狀況會影響駕駛。如果對年長駕駛的身體健康與駕駛表現有任何疑問，務必諮詢醫生。

4.增加輔助科技

如果經過評估，認為年長駕駛真的不適合繼續開車上路，該怎麼勸說長輩交出鑰匙呢？首先，可以先試著為老年駕駛的車款加裝輔助科技，或是直接更換一台更安全的車款，協助分擔駕駛過程中的辛勞，例如目前常見的倒車顯影、Level 2的半自動駕駛、盲區偵測系統或自動緊急煞車系統等，都有助於減輕老年駕駛負擔，甚至可以避免意外產生。

如果評估真的不適合繼續開車，要向長輩勸說時，同理心絕對是關鍵。試想，如果有人告訴你，你今後都不能開車，你會有什麼感受？因此絕對要能夠體諒長輩的不滿甚至是責怪。

5.教搭大眾運輸

年紀太大而不能開車者，未必習慣使用智慧手機 及電腦，即便是Uber或查詢即時大眾交通系統都不是件容易的事；對許多長輩而言，甚至覺得坐計程車是奢侈品，這時候移動無疑成為求助無門的事，此時家人就應該協助老年人學習搭乘或查詢大眾交通工具，或是主動協助載送長輩，減少失去放棄鑰匙後的不適應感受。