紀念品最難丟？換季整理斷捨離 5招擺脫選擇障礙

有汙漬、破損的衣服，應優先捨棄。(本報資料照片)

天氣漸漸變熱，又到了換季大整理，也是斷捨離的最好時機，但每季掃除完，是不是都有一種身體累壞了的感覺？收納專家提醒，其實善用收納五口訣「衣、書、文、雜、紀」，有規則地按步驟斷捨離，讓選擇障礙者也能克服雜物囤積的障礙。

很多人看著居住一輩子的房子，塞滿雜物的抽屜、擺滿紀念品的收藏櫃、快要關不起來的衣櫃，往往心生「一定要來好好斷捨離」的念頭。但是，每次開始整理，就會猶豫到底哪些該留？哪些該丟？更多人想的是「這個以後可能會用到，留下來好了」。收納專家認為，東西只要超過2年沒再使用，通常未來也不會再用，應該優先處理。

此外，多數人斷捨離時，常常陷入回憶，導致整理進入瓶頸，一個抽屜花了1小時還整理不完。收納專家提出斷捨離五口訣「衣、書、文、雜、紀」，分別是衣物、書籍、文件、雜物、紀念品，來決定整理的順序，愈後面的代表整理的困難度愈高。

1、衣服 可優先處理

收納專家建議，整理時要從與自己最貼近的物品開始，因為自己最能知道，哪些是自己喜歡、想要的東西。而衣服天天都會穿，可以很清楚判斷，哪些衣服穿起來不舒服、有泛黃汙漬、有破洞脫線，這些是最先要處理的衣服。

2、書籍 要看時效性

時效性已過的書籍可以優先處理。(本報資料照片)

書籍可能是屬於自己或是家人的，又可區分為工作用書、工具書、休閒讀物等，時效性已過的書籍可以優先處理，例如10多年前的工具書，運用在現代已經過時，這種書籍可優先斷捨離。

3、文件 過期就丟掉

文件丟棄前要多花時間逐一確認。(Getty Images)

文件整理又比前兩者複雜，因為文件可能有帳單、工作文件、保險 文件等，有些需要好好存放、有些是過期可丟棄，由於牽涉個人資料，文件丟棄前要多花時間逐一確認。

4、雜物 扔前先溝通

雜物斷捨離是許多人容易卡關的一步。(Getty Images)

雜物斷捨離是許多人容易卡關的一步，因為常常難決定該不該丟，像是廚房烹飪用品、生活備品、清潔用品等，許多是與家人共用，因此，丟棄前建議要跟家人溝通後再處理。

5、紀念品 全憑感覺

紀念品是斷捨離中的魔王等級。(Getty Images)

紀念品是斷捨離中的魔王等級，因為紀念品承載個人回憶和情感連結，常常一張照片就可以回味許久，一個旅遊紀念品也糾結著要不要丟。處理時可以重新檢視對紀念品是否還有「感覺」，來作為斷捨離的依據。