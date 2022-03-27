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凹出性感S身形 「華燈」花子劉品言曬超可愛迷你小包

記者吳曉涵／台北報導
劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包，整體配色和諧優雅，小巧的包包也格外可愛討喜，很適合日常的休閒造型使用。（取材自Instagram）
劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包，整體配色和諧優雅，小巧的包包也格外可愛討喜，很適合日常的休閒造型使用。（取材自Instagram）

今年時尚輕奢品牌Tory Burch利用T Monogram圖紋打造了新款滿月包，靈感來自於過去士兵使用的水壺包，小巧圓潤的復古包型適合所有場合搭配。最近包括《華燈初上》的「花子」劉品言、有「最美趙敏」之稱的中國女星陳鈺琪都接連示範了滿月包的穿搭，無論哪種尺寸，圓形包身都展現出俏皮的春夏氣息。

梔子花白雷射雕刻T Monogram圖紋迷你滿月包。（圖：Tory Burch提...
梔子花白雷射雕刻T Monogram圖紋迷你滿月包。（圖：Tory Burch提供）

女星陳鈺琪以粉藍色洋裝配荷葉邊襯衫穿搭示範海軍藍的T Monogram Moon...
女星陳鈺琪以粉藍色洋裝配荷葉邊襯衫穿搭示範海軍藍的T Monogram Moon滿月包。（圖：Tory Burch提供）

因《華燈初上》的「花子」一角再度翻紅的劉品言，日前以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包，整體配色和諧優雅，小巧的包包也格外可愛討喜，很適合日常的休閒造型使用。

而演出《倚天屠龍記》2019版本的女星陳鈺琪，因為又美又帥的外型被封「最美趙敏」，她則是以粉藍色洋裝配荷葉邊襯衫穿搭示範海軍藍的T Monogram Moon滿月包，清新甜美。

日落黃雷射皮革鏤空T Monogram圖騰滿月包。（圖：Tory Burch提供...
日落黃雷射皮革鏤空T Monogram圖騰滿月包。（圖：Tory Burch提供）

海軍藍T Monogram滿月包。（圖：Tory Burch提供）
海軍藍T Monogram滿月包。（圖：Tory Burch提供）

榛果棕T Monogram迷你滿月包。（圖：Tory Burch提供）
榛果棕T Monogram迷你滿月包。（圖：Tory Burch提供）

目前提供兩種尺寸的T Monogram Moon滿月包以皮革縫線飾邊維持硬挺的圓形結構，上方弧形拉鍊方便使用，底部飾有4個黃銅釦保護包底更顯出品牌注重細節。T Monogram彰顯的復古老花風非常百搭，除了以帆布刺繡方式呈現之外，另外也有雷射皮革鏤空款可選擇。

劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram M...
劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包。（取材自Instagram）

劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram M...
劉品言以一身杏色針織洋裝搭配Tory Burch的榛果棕T Monogram Moon迷你滿月包。（取材自Instagram）

大陸女星陳鈺琪以粉藍色洋裝配荷葉邊襯衫穿搭示範海軍藍的T Monogram Mo...
大陸女星陳鈺琪以粉藍色洋裝配荷葉邊襯衫穿搭示範海軍藍的T Monogram Moon滿月包。（圖：Tory Burch提供）

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