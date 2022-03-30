退休金超前部署 掌握三不：不能只靠存錢

退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

近年市場上流行「超前部署」的口號，談到退休理財規畫，台灣基富通總經理王浩宇表示，退休準備也是同樣的道理，甚至不僅要「超前」，還要「抄錢」。所謂「超前」，指的是「有想法、有計畫」；而「抄錢」，便是「付諸行動」，透過投資 理財，達成完美人生的目標。

王浩宇表示，很多人辛苦工作大半輩子，努力拉拔小孩長大成人，等到老了、快要無法工作的時候，才想到「退休」這件事，這時候多半已經來不及了。因為在現代社會與醫療水準進步下，大家普遍面臨「退太早、活太久、花太快」三個問題。

早點退休、安享人生，固然是好事，但隨著壽命逐年增長，代表退休後還有約20年左右的日子要過。如果沒有收入，每天都是只出不進，一不小心活得太久了，手上的錢將會花光。

所以王浩宇認為，規畫理財退休要有想法和計畫，先設想好未來要過什麼樣的退休生活，需要多少花費，再付諸執行。過程中，應掌握「三不」原則。

1、錢滾錢 不能老才準備

不能老了才開始準備。時間上，10年不嫌晚、20年不嫌早，愈早準備，愈可以善用時間的複利效果，滾大退休帳戶。

2、利息低 不能不做投資

不只是存錢。現在利率 水準偏低，依照72法則，以1%利率計算，資產翻倍的時間要72年，因此單靠存錢，資產增長的速度太慢，會被通膨猛獸侵蝕，降低購買力，必須要適度承擔風險，投資股票、債券等風險性資產。

3、降風險 不能殺進殺出

不能殺進殺出，犯了追高殺低禁忌。雖然市場變化劇烈，例如新冠疫情、俄烏戰爭，造成金融資產迅速修正，只要是對的投資策略，可透過定期定額、資產配置，分散進場時間、標的，降低波動風險，逐步養大退休金 。