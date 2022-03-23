「每件都是寶」吳忠勳尋龜之旅 勾起挖寶趣事

吳忠勳鍾愛烏龜，癡迷相關的工藝飾品。(記者林俊良／攝影)

有吉祥、長壽象徵的烏龜，憨厚可愛模樣征服許多人的心，背甲上的紋路尤其令人著迷！台灣財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳愛龜成癡，走遍世界各地覓得許多極具特色的相關飾品，養成了另一種收藏樂趣。

「你們要小心擺放這些烏龜飾品，千萬別敲到了，也不要只抓頭或腳，這樣很容易破損……。」吳忠勳不斷叮嚀同仁注意心愛的收藏品，日前收到採訪邀請，便將家中寶貝仔細打包帶到辦公室，再一件件拆開擺放，講述珍稀收藏故事。專精生物製藥研究開發領域的吳忠勳，平常工作處於高壓緊繃，欣賞烏龜飾品時，內心總會升起一股穩定力量，讓自己沉浸在絕對安靜中。

各地收藏品 獨一無二

純手工紙雕拼接的亞達伯拉象龜，精湛紙藝一片片疊出層次感。(記者林俊良／攝影)

看著來自世界各地，甚至是從撒哈拉沙漠帶回台灣的收藏品，吳忠勳如數家珍介紹著，「這隻純手工紙雕拼接的亞達伯拉象龜非常特別，一片片疊出意想不到的層次感，讓人對摺紙藝術有了全新認知。」其他還有做工精緻的琉璃烏龜、琥珀材質及義大利 火山熔岩做成的烏龜，每一隻都獨一無二。

在吳忠勳心中，烏龜占有重要地位，除了勾起兒時回憶，也從烏龜身上學到從容自在的態度。

看著愛龜動作 很療癒

他說，父親從事水利相關工作，會把抓到的烏龜帶回家放置庭院水池，「我放學後總愛觀察牠們發呆、放空、覓食的模樣，看著好療癒。」那一段生態觀察日記，讓他發現烏龜看似行動緩慢，若受到威脅，奔跑速度快得讓人吃驚。

吳忠勳自小愛上烏龜，有空就研讀書籍了解烏龜種類、分布及習性等，現在只要看一眼就能知道是什麼龜？長不大或龜殼長不好是缺少什麼營養素？朋友也會來請教飼養注意事項，宛如烏龜達人。

數百龜飾 戰利品驚人

打開龜殼，就是令人驚豔的收納盒。(記者林俊良／攝影)

因為喜愛烏龜，迄今收藏數百件物品。吳忠勳從1995年學成回台後才開始有系統地選購，之後只要到世界各地就會逛小攤、藝品店挖寶，慢慢地累積到現在的驚人數量。「有次到土耳其，買了易碎的烏龜飾品，大家都很開心遊玩，我的心思卻全放在戰利品上，深怕不小心撞壞了。」吳忠勳苦笑分享收藏點滴，辛苦卻甘之如飴。

望著琳瑯滿目的藝品，吳忠勳詳細解說每件作品由來，「你看這個玻璃烏龜，可以窺見精湛的吹製技藝。」架上另一隻閃閃發光的烏龜，使用義大利火山熔岩製成，重量沉甸甸、璀璨顯貴氣，美得讓人捨不得移開目光！他一邊介紹一邊陷入回憶。

使用義大利火山熔岩製成的烏龜飾品，手感沉甸厚實。(記者林俊良／攝影)

吳忠勳曾在危險的利比亞買到心頭好，也曾因為在難得的撒哈拉沙漠探險之旅只買了一隻烏龜飾品而抱憾，日後看到心儀的物件幾乎都會整批買下。「那次經驗讓我很懊惱，一堆動物飾品我只挑了一隻烏龜，想回頭再找那流動小攤，已經像海市蜃樓般消失。」

提到收藏，很多人往往會跟投資 連結，但吳忠勳單純只是喜愛，視每隻烏龜為珍寶。他的收藏品項除了以美為圭臬，還有整體質感及趣味。「這隻木製烏龜其實是門擋，讓空間增添生氣，看著牠擋住門的樣子實在太可愛，也擋住所有不順遂的事。」吳忠勳述說飾品的實用性，可以讓藝術走進日常、從生活看見藝術。

收藏烏龜一切隨緣，不刻意強求，親友知道他的喜好也常贈送；原本太太還會提醒「不要亂買」，但看久了也覺得烏龜長相憨厚可愛，不再阻止。

捧在手心 就怕摔壞了

馬賽克拼貼藝術，呈現另一種燦爛的景象。(記者林俊良／攝影)

吳忠勳極其寶貝收藏品，小心翼翼捧在手心就怕摔了，他笑說飾品上的缺角損壞大多是孫女傑作，一不注意就把烏龜拿去當玩具，所以只要孫女回家，就要趕緊收起來藏好。

肩負台灣生技發展重任的吳忠勳，平日靠觀賞烏龜飾品紓壓，有空則會到木柵動物園 觀看蘇卡達象龜，「行動緩慢卻力大無窮的象龜十分逗趣，群聚啃食的畫面太震撼了，看著看著，煩惱隨之消失。」踏上這條不「龜」路，吳忠勳學習烏龜一步步踏實向前的精神，再小的步伐最終也能達到目標！未來若有機會，希望飛往加拉巴哥群島，一探啟發達爾文發表「進化論」的地點，也親眼見證獨特的烏龜生態奇觀。