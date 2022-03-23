我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

冬被收納必知…羽絨被不水洗 蠶絲被別亂曬

文╱記者劉小川
蠶絲被收納前要先做好除濕，並避免使用壓縮袋，以免蠶絲斷裂。(Getty Images)
蠶絲被收納前要先做好除濕，並避免使用壓縮袋，以免蠶絲斷裂。(Getty Images)

近期天氣逐漸開始換季，雖然氣溫忽冷忽熱，但也要為換季收納提前做準備。其中冬被收納更是重要，如果收納整理的方式不對，小心棉被壽命減短，以下4個冬被收納常識，一定要記起來。

一、羽絨被可送專業乾洗

許多人在冬天最喜愛的羽絨被，在收納前，千萬不能用水洗，水洗會破壞羽絨，若是想要清潔，還是送給專業的乾洗處理．

日比家族提醒，收納羽絨被前，可以先日曬，因為可以增加羽絨被的保暖性與柔軟度，平均雙面曬2～3小時後再收納即可。

二、羽絨被不可真空壓縮

羽絨被收納前，千萬不能用水洗，但可以日曬。(Getty Images)
羽絨被收納前，千萬不能用水洗，但可以日曬。(Getty Images)

羽絨被在收納之前，需要先陰乾，或用除濕機去除濕器，然後千萬不能使用真空壓縮袋，因為可能會讓羽絨斷裂，影響與絨蓬鬆度與保暖度。

三、羊毛被注意日曬時間

羊毛被同樣不能水洗與烘乾，因為可能會產生收縮與氈合，損傷羊毛的毛鱗，反而讓羊毛被無法保暖。如果要收納前，可以先曝曬陽光下，但僅需1～2小時即可，不可過度曝曬。

四、蠶絲被收納做好除濕

因為蠶絲為蛋白纖維，應避免陽光直接曝曬，以免高溫破壞纖維結構，造成蠶絲斷裂。收納前要先做好除濕，同樣避免使用壓縮袋，避免蠶絲斷裂。

高溫

上一則

「每件都是寶」吳忠勳尋龜之旅 勾起挖寶趣事

下一則

睡夢中遇到地震要跑嗎？消防員：最好留在床上

延伸閱讀

換季收納4知識 羽絨被不能擠壓、蠶絲被千萬別日曬

換季收納4知識 羽絨被不能擠壓、蠶絲被千萬別日曬
宏圖煤氣水喉持牌上門 執行紐約巿安檢煤氣LL152

宏圖煤氣水喉持牌上門 執行紐約巿安檢煤氣LL152
象印推出限量版不銹鋼真空保溫杯

象印推出限量版不銹鋼真空保溫杯
表帶也有吃素的？OMEGA推Vegan表帶 男女生都有得選

表帶也有吃素的？OMEGA推Vegan表帶 男女生都有得選

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速