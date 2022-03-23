冬被收納必知…羽絨被不水洗 蠶絲被別亂曬

蠶絲被收納前要先做好除濕，並避免使用壓縮袋，以免蠶絲斷裂。(Getty Images)

近期天氣逐漸開始換季，雖然氣溫忽冷忽熱，但也要為換季收納提前做準備。其中冬被收納更是重要，如果收納整理的方式不對，小心棉被壽命減短，以下4個冬被收納常識，一定要記起來。

一、羽絨被可送專業乾洗

許多人在冬天最喜愛的羽絨被，在收納前，千萬不能用水洗，水洗會破壞羽絨，若是想要清潔，還是送給專業的乾洗處理．

日比家族提醒，收納羽絨被前，可以先日曬，因為可以增加羽絨被的保暖性與柔軟度，平均雙面曬2～3小時後再收納即可。

二、羽絨被不可真空壓縮

羽絨被收納前，千萬不能用水洗，但可以日曬。(Getty Images)

羽絨被在收納之前，需要先陰乾，或用除濕機去除濕器，然後千萬不能使用真空壓縮袋，因為可能會讓羽絨斷裂，影響與絨蓬鬆度與保暖度。

三、羊毛被注意日曬時間

羊毛被同樣不能水洗與烘乾，因為可能會產生收縮與氈合，損傷羊毛的毛鱗，反而讓羊毛被無法保暖。如果要收納前，可以先曝曬陽光下，但僅需1～2小時即可，不可過度曝曬。

四、蠶絲被收納做好除濕

因為蠶絲為蛋白纖維，應避免陽光直接曝曬，以免高溫 破壞纖維結構，造成蠶絲斷裂。收納前要先做好除濕，同樣避免使用壓縮袋，避免蠶絲斷裂。