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38婦女節快樂 四款優雅女表 女性魅力一次收錄

記者釋俊哲／即時報導
浪琴的嘉嵐（La Grande Classique）系列，以超薄表殼，展現閃耀、纖細等女性魅力的集合。(圖：浪琴表提供)
浪琴的嘉嵐（La Grande Classique）系列，以超薄表殼，展現閃耀、纖細等女性魅力的集合。(圖：浪琴表提供)

女性的力量，從寬容、體貼、自信、果敢以致柔軟，總維持著世界的運作，承接了所有男性的不足。今天是3月8日國際婦女節，如何看見女性的真實之美？其實也可透過四款獨具美麗的精緻女表設計，看見女性獨一無二與真實魅力。

一、Naples 鵝蛋形的柔軟

如果可以柔軟、誰想要剛硬？寶璣（Breguet）的Naples女表，是專屬女性的設計，最早緣起於1812年送到法國那不勒斯皇后Caroline Murat手上的腕表。「她」有著修長、婀娜、立體的橢圓鵝蛋型，除了表殼側邊具有寶璣獨特的的「錢幣紋」，表冠也安置於四點鐘方向獨特而優雅，讓人發現：柔軟，就是最直接、體貼的魅力。

Naples有著修長、婀娜、立體的橢圓鵝蛋型，並常使用柔美的珍珠母貝為面盤。(圖...
Naples有著修長、婀娜、立體的橢圓鵝蛋型，並常使用柔美的珍珠母貝為面盤。(圖：寶璣提供)

二、Reverso 風格的一體兩面

每個人的個性都有不同的面相，有時候想要展現自己、有時候想要隱藏自己。積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso系列，從1931年問世以來，可以翻轉的表殼，成為保護面盤的特色，同時第二面也可添增其他功能，或於表背刻字，展現獨屬於自己的個人印記，成為風格的一體兩面。

積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso系列，以翻轉的表殼為特色...
積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso系列，以翻轉的表殼為特色，同時第二面也可添增其他功能，或在表背刻字，展現專屬的風格密碼。(圖：積家提供)

三、Limelight Gala 流動的無限可能

女性最偉大的特質之一，就在於創造生命的無限可能。伯爵（PIAGET）的Limelight系列女表，擁有宛如數字6、9相結合的型態：連接表殼與表帶的「表耳」，更像一個漩渦、一個流動的符號，因為流動，讓生命生生不息，帶來精采與豐盛的無限可能。

伯爵的Limelight系列白金女表，其連接表殼與表帶的「表耳」，宛如轉動中的漩...
伯爵的Limelight系列白金女表，其連接表殼與表帶的「表耳」，宛如轉動中的漩渦，帶來無限可能。(圖：伯爵提供)

四、La Grande Glassique 超薄的婉約

女性特質中的婉約、纖細，總包容著世界上所有的莽撞與粗枝大葉，浪琴的嘉嵐（La Grande Classique）系列，具有超薄的圓型精鋼表殼，29毫米的小尺寸搭配上珍珠母貝面盤，以及面盤鑲嵌12顆鑽石時標，閃耀、婉約、纖細，是集女性魅力大成的輕奢展現。

浪琴La Grande Classique de Longines女表，精鋼、2...
浪琴La Grande Classique de Longines女表，精鋼、29毫米、時間顯示。(圖：浪琴表提供)

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