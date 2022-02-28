【食力】全球咖啡豆庫存21年來最低 美國星巴克4個月內漲3次

全球咖啡從美國星巴克、義大利咖啡吧到台灣連鎖龍頭路易莎都在狂漲價。(圖：食力提供)

最近從鳳梨酥到手搖飲都在漲，讓民眾人心慌慌。下一個，恐怕就是咖啡 。

世界阿拉比卡咖啡豆庫存創20年新低

根據洲際交易所集團（ICE Futures ）於2月7日公布之數據，全球咖啡豆庫存僅剩1.43億磅阿拉比卡咖啡豆，為2000年以來最低。咖啡豆供應大減，因為主要生產地巴西（2021年佔全球39%咖啡豆產量，2020年是55%）2021年先是歷經了大火、乾旱，緊接著冰霜冷凍氣候造成產量減少，再加上2021年全球航運卡關，讓咖啡豆卡在港口都出不來。

「現在當地的咖啡豆農寧願賣給本土市場，也不想付高昂的運費外銷海外。」駐點巴西的國際資產控股公司StoneX分析師指出。

《商業內幕》（Business Insider）報導指出，義大利的濃縮咖啡正歷經大漲價。已經從€1（31.7元新台幣）的銅板價漲到€1.10（34.8新台幣），更有可能2022年底前漲價到€1.50（47.5新台幣）。2021整年下來，義大利的咖啡已經漲了約37.6%。

每天有近550萬義大利人在咖啡吧吃早餐。對才剛於2022年1月申請要把濃縮咖啡列為世界文化遺產的義大利來說，咖啡簡直是精神糧食。義大利人十分不爽，且擔心咖啡將成為一種奢侈品。義大利消費權益組織Assouteni負責人指出：「義大利76%咖啡店已經漲價，我們接獲到很多民眾的抱怨。」

美國星巴克 4個月內3次漲價

2022年2月美國星巴克宣布將迎來2021年10月以來第3波漲價。2021年美國星巴克特大杯黑咖啡為2.45美金（68.3新台幣），兩次漲幅下來是 2.95美金，(82.2新台幣），漲價約20%，而第三次漲多少還尚未公告。雖然表面上說是反映通膨跟基本工資調漲，但星巴克CEO Kevin Johnson也坦言：「我們預期未來供應鏈也會有一些問題。」

台灣不少咖啡業者也透露恐會調漲消息，開出第一槍的連鎖咖啡霸主路易莎也於2022年2月1日漲價，47個品項漲價5元，包括拿鐵等義式咖啡。cama日前也表示，萬物皆漲下，營運很有壓力，過年後會再評估。

極端氣候到新冠疫情打亂咖啡豆供應鏈，漲價恐怕也只是必然，只能趁還沒調價之前，趕快來喝一杯拿鐵壓壓驚。(本文授權轉載自食力)