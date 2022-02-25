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表帶也有吃素的？OMEGA推Vegan表帶 男女生都有得選

記者釋俊哲／綜合報導
具有多重顏色、質材選擇的德國海奕施（HIRSCH），帶來相對平價的表款配件選擇。（圖：敦文提供）
具有多重顏色、質材選擇的德國海奕施（HIRSCH），帶來相對平價的表款配件選擇。（圖：敦文提供）

對地球友善，除了積極選擇永續、可回收物質、減少使用塑膠，蔬食、燕麥奶都是不少人的選項之一。而現在，手表的愛好者則有了全新選項：歐米茄（OMEGA）推出了經認證的純素表帶，並在多個系列的男性、女性表款皆能選擇搭配。

全新的Vegan表帶通過了歐陸集團（Eurofins Scientific）的歐...
全新的Vegan表帶通過了歐陸集團（Eurofins Scientific）的歐陸檢驗，不含動物DNA、纖維與蛋白質，並由釀製葡萄酒時的剩餘物料所製造，並有16、18、19與20毫米四種尺寸。（取材自／@omega）

全新的Vegan表帶通過了歐陸集團（Eurofins Scientific）的歐陸檢驗，不含動物DNA、纖維與蛋白質，並由釀製葡萄酒時的剩餘物料所製造，並有16、18、19與20毫米四種尺寸，並包含黑色、米色、酒紅、藍色等多種選擇，並搭配軟木內襯裡，創造出舒服的配戴體驗。錶帶並相容於超霸、海馬...等不同系列。

其實永續、環保、友善地球的思維已在近年發酵，並也有不少高級鐘表品牌共襄盛舉。例如曾三次霍德日內瓦鐘表大賞的獨立鐘表品牌高珀富斯（Greubel Forsey）已於去年宣布，全面、100%使用植物性皮表帶，並針對植物性皮表帶在外觀、磨損程度、防水、抗紫外線、配戴舒適性等各項因素進行測試，除了避免動物因此受到傷害，持續進行短期或中長期的研發。

歐米茄（OMEGA）推出了經認證的純素表帶，並在多個系列的男性、女性表款皆能選擇...
歐米茄（OMEGA）推出了經認證的純素表帶，並在多個系列的男性、女性表款皆能選擇搭配。（取材自／@omega）

海奕施（HIRSCH）以桉樹纖維纖維的Bark系列，使用從尤加利樹萃取的成分，強...
海奕施（HIRSCH）以桉樹纖維纖維的Bark系列，使用從尤加利樹萃取的成分，強調耐用、耐磨等特性。（圖：敦文提供）

另外萬國表（IWC）則曾推出具「森林管理委員會（FSC）」認證的林木纖維製成的TimberTex紙基表帶，並於表面上色，以模仿天然的植物紋理；德國品海奕施（HIRSCH）則有以桉樹纖維纖維的Bark系列，使用從尤加利樹萃取的成分，強調耐用、耐磨等特性，且單價平價而實惠。不需要禁斷肉食，想展現對地球、動物友善的心力，也可以從嘗試換上一只非動物性的表帶開始。

獨立鐘表品牌高珀富斯（Greubel Forsey）已於去年宣布，全面使用植物性...
獨立鐘表品牌高珀富斯（Greubel Forsey）已於去年宣布，全面使用植物性皮表帶，並針對植物性皮表帶在外觀、磨損程度、防水、抗紫外線、配戴舒適性等各項因素進行測試。（圖：Greubel Forsey提供）

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