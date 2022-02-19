雨天還是有型 時尚防水雨靴推薦 不再怕鞋濕

為自己準備一雙時尚雨靴，既滿足防水的功能性，還能保暖、搭配造型，一舉數得超方便。(圖:品牌提供)

下雨天出門各種不方便，尤其鞋子如果被雨水浸濕，一整天都不舒服。這時候為自己準備一雙時尚 雨靴，既滿足防水的功能性，還能保暖、搭配造型，一舉數得超方便！

BOTTEGA VENETA前幾季打造出一雙名為The Puddle的雨靴系列，以永許環保材質製成，可愛厚實的圓形鞋頭搭配編織紋壓模鞋底，穿起來展現出一種俏皮的童話感。全系列提供各種炫目亮眼的色系，包括金銀亮片、紅鶴粉、鴨黃色等，共有低、高筒兩種選擇。而在Wardrobe 03春季系列中，還有一款Flash Clog啞光橡膠屐靴，結合木鞋厚底和橡膠拖鞋外型，更顯摩登有型。

Flash Clog啞光橡膠屐靴 (白)。(圖:BOTTEGA VENETA提供)

The Puddle（男款）啞光橡膠靴(海洋藍)。(圖:BOTTEGA VENETA提供)

The Puddle（女款）銀色亮片橡膠低筒靴。(圖:BOTTEGA VENETA提供)

而GUCCI 則是把馬銜鍊元素放在橡膠雨靴上，光澤橡膠鞋身同樣也是以可持續性再生材質製成，鋸齒狀鞋底側面展示出帥氣中性風，低調的色系百搭時髦。

GUCCI把馬銜鍊元素放在橡膠雨靴上，光澤橡膠鞋身同樣也是以可持續性再生材質製成。(取材自官網)

之前掀起一陣Instagram洗版潮的Chloé Betty防水短靴，是品牌店內一上架就會被賣到尺寸不齊的超熱門商品。使用防水PVC材質與輕盈橡膠鞋底打造而成，以方形扁平鞋頭及刻意放大的拉鍊頭設計、「冰爪型」防滑鞋底作為鞋身亮點。靴筒高度巧妙遮蔽小腿肚，五公分高的鞋跟也有助於拉長修飾腿部比例與線條。除了素面款，另備有羊毛襪套款及雪靴款。

Chloé Betty黑色防水羊毛襪套短靴。(圖:Chloé提供)

Chloé Betty短靴以方形扁平鞋頭刻搭配冰爪型防滑鞋底，為鞋款帶來大膽前衛的時尚風格。(圖:Chloé提供)

Salvatore Ferragamo的再生橡膠雨靴以百搭的灰白色加上腳後跟的Gancini雙釦元素，無論配色和設計都顯得非常低調優雅。