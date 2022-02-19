我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

雨天還是有型 時尚防水雨靴推薦 不再怕鞋濕

記者吳曉涵／台北報導
為自己準備一雙時尚雨靴，既滿足防水的功能性，還能保暖、搭配造型，一舉數得超方便。(圖:品牌提供)
為自己準備一雙時尚雨靴，既滿足防水的功能性，還能保暖、搭配造型，一舉數得超方便。(圖:品牌提供)

下雨天出門各種不方便，尤其鞋子如果被雨水浸濕，一整天都不舒服。這時候為自己準備一雙時尚雨靴，既滿足防水的功能性，還能保暖、搭配造型，一舉數得超方便！

BOTTEGA VENETA前幾季打造出一雙名為The Puddle的雨靴系列，以永許環保材質製成，可愛厚實的圓形鞋頭搭配編織紋壓模鞋底，穿起來展現出一種俏皮的童話感。全系列提供各種炫目亮眼的色系，包括金銀亮片、紅鶴粉、鴨黃色等，共有低、高筒兩種選擇。而在Wardrobe 03春季系列中，還有一款Flash Clog啞光橡膠屐靴，結合木鞋厚底和橡膠拖鞋外型，更顯摩登有型。

Flash Clog啞光橡膠屐靴 (白)。(圖:BOTTEGA VENETA提供...
Flash Clog啞光橡膠屐靴 (白)。(圖:BOTTEGA VENETA提供)

The Puddle（男款）啞光橡膠靴(海洋藍)。(圖:BOTTEGA VENE...
The Puddle（男款）啞光橡膠靴(海洋藍)。(圖:BOTTEGA VENETA提供)

The Puddle（女款）銀色亮片橡膠低筒靴。(圖:BOTTEGA VENET...
The Puddle（女款）銀色亮片橡膠低筒靴。(圖:BOTTEGA VENETA提供)

GUCCI則是把馬銜鍊元素放在橡膠雨靴上，光澤橡膠鞋身同樣也是以可持續性再生材質製成，鋸齒狀鞋底側面展示出帥氣中性風，低調的色系百搭時髦。

GUCCI把馬銜鍊元素放在橡膠雨靴上，光澤橡膠鞋身同樣也是以可持續性再生材質製成...
GUCCI把馬銜鍊元素放在橡膠雨靴上，光澤橡膠鞋身同樣也是以可持續性再生材質製成。(取材自官網)

之前掀起一陣Instagram洗版潮的Chloé Betty防水短靴，是品牌店內一上架就會被賣到尺寸不齊的超熱門商品。使用防水PVC材質與輕盈橡膠鞋底打造而成，以方形扁平鞋頭及刻意放大的拉鍊頭設計、「冰爪型」防滑鞋底作為鞋身亮點。靴筒高度巧妙遮蔽小腿肚，五公分高的鞋跟也有助於拉長修飾腿部比例與線條。除了素面款，另備有羊毛襪套款及雪靴款。

Chloé Betty黑色防水羊毛襪套短靴。(圖:Chloé提供)
Chloé Betty黑色防水羊毛襪套短靴。(圖:Chloé提供)

Chloé Betty短靴以方形扁平鞋頭刻搭配冰爪型防滑鞋底，為鞋款帶來大膽前衛...
Chloé Betty短靴以方形扁平鞋頭刻搭配冰爪型防滑鞋底，為鞋款帶來大膽前衛的時尚風格。(圖:Chloé提供)

Salvatore Ferragamo的再生橡膠雨靴以百搭的灰白色加上腳後跟的Gancini雙釦元素，無論配色和設計都顯得非常低調優雅。

時尚 GUCCI

上一則

2月19日星座運勢 獅子異性緣佳 天蠍疑心病重

下一則

走火入魔粉絲帶槍跑到少女網紅住處 遭退休警官爸擊斃

延伸閱讀

義式DNA化身情人禮 寶格麗珠寶腕表 將甜蜜輕奢定格

義式DNA化身情人禮 寶格麗珠寶腕表 將甜蜜輕奢定格
愧對父親（下）

愧對父親（下）
愧對父親（上）

愧對父親（上）
中國製造業官方版及民間版 景氣擴張都放緩

中國製造業官方版及民間版 景氣擴張都放緩

熱門新聞

「百靈果News」主持人凱莉日前和8名年輕男子泡野溪溫泉，但網友大歪樓，紛紛問照片中的左一男在水中握的是什麼？ （截圖自臉書粉專「凱莉蹲下去」）

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

2022-02-11 04:06
三名八旬老人結伴觀賞超級盃球賽，55年來從未間斷，圖為三人在超級盃前夕抵達洛杉磯。(Getty Images)

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」

2022-02-12 22:18
一名女網友意外得知男友讀到大學還會跟媽媽一起洗澡，讓她不敢相信。（示意圖／取材自pixabay）

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

2022-02-11 04:30
網友發現自己不在家的時候，狗狗一直在房門口等他回來，讓他不禁淚崩。 (圖/取自Tiktok影片)

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

2022-02-18 17:57
日本一名飼主帶3歲的秋田犬外出散步，途中卻突然不肯前進，死命抵抗牽繩，眼睛被擠得瞇成一條縫。(取材自Twitter)

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

2022-02-13 03:52
村上夏美的照片遭人加工修圖（左），但原圖素顏模樣讓人更驚艷。 （取材自臉書）

日本田徑美女照片竟是修圖 素顏照曝光驚艷眾人：更美

2022-02-14 02:50

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議