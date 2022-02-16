不只用潤唇膏… 養出水嫩唇 4招不能少

嘴唇出現乾裂、死皮，改善最快方法就是使用潤唇膏，而且要時常補擦。 (Getty Images)

冬天讓肌膚特別容易乾，而不少人的雙唇，在冬天特別容易乾裂、起死皮，而且因為戴上口罩 ，讓雙唇悶著，反而更容易讓唇部出狀況，誇張的還會流血。要如何養出水嫩唇呢？以下4招快學起來。

1、擦了潤唇膏 不要常舔

嘴唇出現乾裂、死皮的狀況下，最快方法就是使用潤唇膏，而且要時常補擦，包括出門前、上唇膏前、用餐後、晚上睡覺前，都可以擦潤唇膏，可挑選有維生素C、D、E等，以及要注意保濕與修復。

而且擦上潤唇膏後，要記得不要常常舔嘴唇，因為舔嘴唇，不只容易讓潤唇膏被吃掉，也可能讓雙唇的水分喪失更快。

2、毛巾熱敷 唇部去角質

有些人會擔心自己雙唇太乾，反而不敢去角質，但其實唇部也要去角質，除了使用專屬唇部去角質產品外，若是不想多花錢，可以先用熱毛巾熱敷唇部約5分鐘，讓唇部角質變軟後，用棉花棒摩擦，或是使用臉部去角質的產品，輕柔去除角質，但冬天去角質不要頻繁，最多1周2次。另外每天洗臉時，也不要忘了唇部也要洗到。

3、唇部防曬 冬天也需要

大家都知道臉部要防曬，但唇部也要防曬，雖然很多人會覺得冬天若沒出太陽，可能不太需要防曬，但唇部也是一定要防曬。不過不是擦臉部的防曬乳，而是可以選用有防曬係數的潤唇膏，如果在外面運動爬山需要摘下口罩，就要塗上有防曬功能的潤唇膏。

4、缺水才乾裂 應多喝水

唇部出現乾裂，代表就是缺水，冬天時，很多人更容易少喝水，所以記得要隨時補充水分，讓身體補水，自然唇部的乾裂狀況，也會跟著改善。