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房間5樣物品要先丟 這個東西第1個被點名

文╱記者劉小川
過期或開封太久的化妝保養品就丟掉吧。 (Getty Images)
過期或開封太久的化妝保養品就丟掉吧。 (Getty Images)

保持居住環境清爽衛生就要不時清理，而大掃除就要從斷捨離開始，特別是房間裡面，有5件物品一定要丟，用久了都可能讓自己的身體出問題，或是讓各種雜物越來越多。

一、過期的化妝品

以女生來說，最愛買的就是保養化妝品，甚至很多產品都是開封之後，就很少使用，但又捨不得丟，就會繼續放著。因此大掃除時，要先丟掉過期的保養化妝品，以免誤用，而開封超過6個月以上，卻很少使用的保養化妝品，建議也可以丟掉了，其實每款保養化妝品，都會有開封後建議的時使用期限，這一定要注意，免得放很久之後又使用，讓肌膚出問題。

二、穿不下的衣服

穿不下的衣服應丟棄或捐出。 (Getty Images)
穿不下的衣服應丟棄或捐出。 (Getty Images)

有些人的體型，會隨著歲月而改變，特別是變胖，就會產生很多穿不下的衣服，但總覺得自己有一天能夠穿到，所以就一直放著，也捨不得丟。但醒醒吧！穿不下的衣服就丟了，避免雜物越累積越多。

三、枕頭套要更換

枕頭套至少兩周要換一次。(Getty Images)
枕頭套至少兩周要換一次。(Getty Images)

對很多人來說，枕頭套根本很少更換，但其實正確來說，2周應該要更換一次枕頭套，不然細菌孳生，容易讓頭部、臉部肌膚出問題。如果真的很久沒換，那麼就直接丟了。

四、積灰塵的窗簾

窗簾長期使用，都會累積灰塵。(Getty Images)
窗簾長期使用，都會累積灰塵。(Getty Images)

如果房間裡面有對外窗，很多人都會裝上窗簾，但裝上去後，就很容易不理它，但窗簾長期使用，都會累積灰塵，會讓空氣變不好，也會影響自己的身體，所以也可以直接丟棄。

五、清潔香氛產品

疫情期間，大家在家裡的時間變多了，很多人都會買各種香氛產品，譬如水氧機、香氛機、精油薰香、室內擴香等，但若是不常使用，其實裡面也會累積灰塵與細菌，包括已經使用完的擴香，所以一定要定時清潔，如果已經長達半年都沒有用，那或許考慮直接丟棄，以免影響身體健康。

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