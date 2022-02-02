創意玩「啤」特調 居家也有微醺好心情

專家指點後，調酒新手也能調出輕鬆美味。（記者沈昱嘉 / 攝影）

居家防疫 ，人人有責，但居家防疫的同時，保持愉悅心情同樣重要。其實在家也能簡單DIY調酒。台灣Bar Pun調酒師房石庭（House），他以啤酒為主素材，推出三款創意玩「啤」特調。

日式柚子咖啡 啤酒／清爽異國風情

「日式柚子咖啡啤酒」概念來自於柚子和咖啡的組合等於清爽，喝起來類似義式的西西里咖啡。西西里咖啡的成分包含美式咖啡、糖漿雨檸檬汁，這杯「日式柚子咖啡啤酒」則將檸檬替換為柚子；加入啤酒後帶有氣泡感，同時尾韻則有著啤酒的苦麥味。將夏天的、南歐的、義大利式的飲品，注入新鮮味。

從西西里咖啡得到靈感的「日式柚子咖啡特調」，美式咖啡結合啤酒，簡單也美味。(記者沈昱嘉 / 攝影)

番茄雪莉啤酒／日式草本香氣

由於番茄跟啤酒是好鄰居（family）；「番茄雪莉啤酒」使用澄清的番茄水，跟雪莉酒，這樣的組合帶著鹹感跟日本風味中的「旨味（Umami）」，最後加了一點甜苦艾酒，讓整杯酒體更有層次，尾韻更有草本的香氣。

使用番茄水、雪莉酒、啤酒的「番茄雪莉啤酒」，帶有番茄的鮮、也有啤酒花的微苦。（記者沈昱嘉 / 攝影）

澄清蘋果 咖啡啤酒／甘口平衡苦味

「澄清蘋果咖啡啤酒」用新鮮蘋果汁去「水洗」咖啡豆，喝起來帶點蘋果的甘口，整體尾韻會有啤酒的清爽，麥的苦味又可以跟蘋果有所平衡，餘韻會帶點咖啡的香氣，但仍以蘋果的風味貫穿整杯調酒。