我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

車子油加滿較耗油？達人試算結果：不加滿風險更大

文／聯合新聞網
日本媒體指出，車子油箱加滿與否，對於耗油量的影響非常有限。（取材自ingimage）
日本媒體指出，車子油箱加滿與否，對於耗油量的影響非常有限。（取材自ingimage）

國際油價飆漲，不少車主在加油前都得精打細算，對於該一次把油箱加滿，還是加到一定程度就好，各自有一套想法。日本最近就有媒體，分析車輛與加油量之間的效率關係。

根據日本媒體「くるまのニュース」報導，有些車主認為，車子在重量較輕的情況下，耗油量也會減少，因此加油時都不選擇加滿。不過，根據日本新科學技術推進協會的計算，雖然確實越輕的車輛耗油越少，但在差距100公斤的情況下，重車也只比輕車多了約2％的耗油量。

而以豐田的車款舉例，轎車型的「豐田Prius」油箱是43公升，休旅車型的「豐田Alphard」為65公升，再以一公升的油約重0.75公斤計算，前者加滿是32.2公斤、後者加滿是48.7公斤。因此在加滿與不加滿之間，重量差距也遠遠不及100公斤，能做到的省油效果微乎其微。

另外，一位前加油站的員工指出，雖然每款車子狀況不同，但油量不足的警示燈亮起時，通常都還有剩下約10公升左右的油，讓車主可以撐到下個加油站。不過他自己認為，油量最好在一半以下至三分之一的時候就進行補充，以免遇到突發狀況。特別最近日本常有地震及大雪氣候，如果為了省一點點錢不願加滿油，反而會有在災害中恰巧沒油的高風險。

而有些網友曾提出車子在白天和夜晚行駛時，耗油量似乎有所不同。該員工也澄清，表示耗油量不會因為在白天或是晚上開受到影響，但是油門和空調使用狀況，就可能會有差，因此或許是環境的不同，影響到車主的使用習慣，才會造成早晚不同的感受。

日本 豐田 加油站

上一則

不只華人賞花燈 日本長崎有燈會還可求姻緣

下一則

日經：蘋果優先生產iPhone 新款iPad出貨仍有得等

延伸閱讀

日本吉卜力公園 三大主題區11月開園 採預約制

日本吉卜力公園 三大主題區11月開園 採預約制
世界桌球聯盟掌要職 福原愛：我會加油

世界桌球聯盟掌要職 福原愛：我會加油
涉利用貓咪詐領退稅約80萬 日本寵物業者遭逮

涉利用貓咪詐領退稅約80萬 日本寵物業者遭逮
日經：縮短隔離期至7天 日本政府進入最後協調

日經：縮短隔離期至7天 日本政府進入最後協調

熱門新聞

從來沒見過這麼懶惰的貓咪，下樓梯不用走的，是用「流」的。 (取材自Youtube)

懶橘貓軟爛「流下樓梯」影片瘋傳萬人笑翻：根本液體

2022-01-25 22:13
年夜飯一定要和和氣氣、開開心心。（取自百度百科）

除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年

2022-01-29 20:48
國際生活雜誌將巴拿馬評為「2022年世界最佳退休地點」第一名，圖為巴拿馬首都巴拿馬市。（歐新社）

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022-01-25 09:52
黛安娜（中）對於兩個兒子威廉（左）、哈利誰當國王，自有心中的一套想法。（路透資料照片）

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

2022-01-25 11:34
一名網友PO照表示老闆年終送佛跳牆，但罐子放在櫃子裡卻怎麼看怎麼怪。 圖／取自臉書「爆廢公社」

超莊嚴…老闆年終送佛跳牆 一盅盅寫名放櫃子員工傻眼

2022-01-28 18:04
新澤西州兩歲男童阿亞安什把玩媽媽手機，一口氣買下媽媽放在沃爾瑪網站購物車裡的所有商品。(NBC電視台截圖)

2歲兒玩媽咪手機 「清空購物車」 2000元家具送到家

2022-01-26 19:02

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回