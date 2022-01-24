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香奈兒RED EDITION很紅很美很通透 全新限量表現身

記者孫曼／即時報導
香奈兒全新高級製表「Red Edition」系列。（圖：香奈兒提供）
香奈兒全新高級製表「Red Edition」系列。（圖：香奈兒提供）

「傷心難過時就梳妝打扮，抹上豔彩唇膏主動出擊。」嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）鍾愛紅色的力量，使一切更耀眼出眾。紅色提升自信、令人肯定自己；紅色是香奈兒黑、白、米、金、紅共五種品牌經典色彩之一；紅色細節能突顯外套的立體輪廓紅色是經典2.55包的搶眼內襯；2022年，紅色更成為香奈兒腕表的標誌性色彩。

香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt表示：「我將紅色的時尚魅力運用於三款高級製表作品。我喜愛紅色機芯的鮮明大膽，米色金與紅寶石的迷人組合，及紅色亮面表帶在腕際間不容忽視的存在。紅色即為力量！它帶有堅定的優雅。」

全新高級製表「Red Edition」系列以紅色作為設計主軸。其中一款為限量編號發行12枚的J12 X-RAY腕表RED EDITION，以2020年時為慶祝J12問世20週年而推出的全通透J12 X-RAY腕表為基礎，延續X-RAY從表殼到每一節表鍊鍊節均由藍寶石水晶切割打磨而成的做法，RED EDITION於表圈與時標鑲嵌象徵生命與熱情的紅寶石，與通透的表盤形成強烈鮮明的對比。通透的表盤與表橋，讓Caliber 3.1機芯猶如蕾絲般細膩交織的橋板與齒輪結構清晰可見。

香奈兒J12 X-RAY腕表RED EDITION，限量編號發行12枚。（圖：香...
香奈兒J12 X-RAY腕表RED EDITION，限量編號發行12枚。（圖：香奈兒提供）
香奈兒J12 X-RAY腕表RED EDITION，限量編號發行12枚。（圖：香...
香奈兒J12 X-RAY腕表RED EDITION，限量編號發行12枚。（圖：香奈兒提供）

RED EDITION同時推出兩款BOY·FRIEND鏤空腕表，包括以18K米色金為表殼的BOY·FRIEND鏤空腕表RED EDITION 及BOY·FRIEND X-RAY鏤空腕表RED EDITION兩種型號。

OY·FRIEND於2018年時面世，搭載香奈兒自製鏤空機芯Caliber 3，擁有如建築式的簡約現代結構，環環相扣的環形輪系通透設計。BOY·FRIEND鏤空腕表RED EDITION方長的八角形表殼鑲嵌23顆長階梯形切割紅寶石，機芯以紅色搭配米金色堆砌出清晰迷人的層次；限量100枚的BOY·FRIEND X-RAY鏤空腕表RED EDITION則以藍寶石水晶表殼與表圈彰顯紅與米色金雙色機芯的優雅，兩款限量表均搭配呼應2.55包內襯的紅色壓紋皮革表帶。

BOY·FRIEND X-RAY鏤空腕表RED EDITION，限量編號發行10...
BOY·FRIEND X-RAY鏤空腕表RED EDITION，限量編號發行100枚，8萬9800美元。（圖：香奈兒提供）

BOY·FRIEND X-RAY鏤空腕表RED EDITION，限量編號發行10...
BOY·FRIEND X-RAY鏤空腕表RED EDITION，限量編號發行100枚，8萬9800美元（圖：香奈兒提供）

BOY·FRIEND鏤空腕表RED EDITION，限量發行55枚，14萬970...
BOY·FRIEND鏤空腕表RED EDITION，限量發行55枚，14萬9700美元。（圖：香奈兒提供）
BOY·FRIEND鏤空腕表RED EDITION，限量發行55枚，14萬970...
BOY·FRIEND鏤空腕表RED EDITION，限量發行55枚，14萬9700美元。（圖：香奈兒提供）

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