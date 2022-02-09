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鮮花妝點春節 添吉又添喜 眉角、禁忌要注意

文／記者邱智慧
新年期間用鮮花妝點居家，有祝福與吉祥喜氣的涵義。（攝影／邱智慧）
新年期間用鮮花妝點居家，有祝福與吉祥喜氣的涵義。（攝影／邱智慧）

春節用鮮花來妝點居家，是很多人過中國年必做的事。但挑花、買花、送花，其實也有許多眉角與禁忌，《橘世代》特別邀請資深花藝師陳詩穎，教大家過年挑花的注意事項。

蘭花展翅飛舞 白菊不適合送人

2022年透過美麗的鮮花，除了可以為家中增添一番生氣，同時也可以療癒人心，帶來好心情。

過年期間，除了常見的發財樹跟幸運竹，還有哪些適合購入的吉祥花呢？資深花藝師陳詩穎說，蘭花也是新年很受歡迎的花，又以蝴蝶蘭最受青睞，因為它的花朵像振翅飛舞的蝴蝶，有展翅高飛、事業發達的意思。此外，文心蘭也是不錯的選擇，因為它的花瓣很像中文的吉字，有吉祥之意，很適合過年的喜氣氛圍。

相反地，送花禁忌也不可不知，因為諧音或傳統習俗，有些花被認為不適合送人，例如，白色的菊花多用在喪葬場合，送人不宜；但金黃色的萬壽菊，則不在此列，萬壽菊有長壽、多福之意，很適合送長輩。梅花，也不建議送人，因為意味著「沒」，並不吉利。若是要送長輩，要留意不要送香味太重的花，避免影響睡眠。

資深花藝師陳詩穎提醒，買花、插花前應先了解挑花的技巧和禁忌。（攝影／邱智慧）
資深花藝師陳詩穎提醒，買花、插花前應先了解挑花的技巧和禁忌。（攝影／邱智慧）

哪種花最耐放 花腳愈長愈新鮮

新年期間，買花的需求大增，像是送人或買回家自己插花，很多人好奇哪些花可以開得比較久？陳詩穎表示，因為冬季溫度較低，多可延長花的觀賞期，春節期間可以選擇較耐放的花材，如菊花、蘭花、康乃馨、桃花、百合等。菊花和康乃馨開花速度較慢，可選擇微開的花朵，買回家約可賞7到10天；玫瑰、百合開花速度快，建議選擇含苞待放的，最美的觀賞期約5到7天。此外，花腳的長度愈長，代表級數愈高、愈新鮮，一般40到50公分為佳，若花腳太短，表示花朵級數較低或已經被修剪過好幾次，買回去後存活的時間可能較短。

對鮮花有興趣的人，除了買回家插瓶外，不妨試試自己打造一盆獨一無二的新年開運盆花。

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