魚油可能比你想像的更臭 調查：大多都有加調味劑

一樣檢測調查顯示，在60個大型零售品牌中，超過十分之一的魚油補充劑有腐臭味，因此都會添加調味劑掩蓋。路透

許多人會藉由服用魚油補充劑來改善心血管健康，但一項檢測 顯示，在60個大型零售品牌中，超過十分之一的魚油補充劑有腐臭味，因此都會添加調味劑掩蓋。

LabDoor測試公司檢測發現，當魚油氧化時會產生腐臭味， Labdoor的研究主管馬克（Dan Mark）說，「對我們來說，他們開始聞起來有味道且感覺不舒服」，因此大多數魚油產品都會添加調味劑，以減少魚腥味和臭味。

之前的評估也得出類似結果。自2015年以來的全球研究指出，平均20%的魚油產品存在過度氧化問題。

紐西蘭奧克蘭 大學研究員艾伯特（Ben Albert）說，「這代表如果你去買魚油，你至少有五分之一的機會買到比標準建議更氧化的魚油」。

魚油在美國相當受歡迎，超過三分之一使用膳食補充劑的成年人會服用魚油，透過魚油獲得omega-3，有益於心臟病 、改善大腦功能和加強新陳代謝等，但強調很多都有添加調味劑。

艾伯特解釋，氣味不是氧化的可靠指標，有些魚油可能比其他魚油好聞，但如果它們聞起來不難聞，並不能說明它沒有氧化問題。