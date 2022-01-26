虎虎生風…靠書法文化交流 開運春聯自己寫

書法家揮毫送春聯。(記者徐白櫻╱攝影)

你對於書法 的印象還停留在必須坐得端正，嚴謹下筆，覺得拘謹枯燥嗎？這些刻板印象，使得書法這項國粹文化逐漸沒落。但其實，書法藝術的應用充斥在生活中，舉凡紅包、春聯、卡片、送禮題字、落款等皆可派上用場。

提升專注力 靜心思考

寫書法最大的好處是能靜下心和提升專注力。(記者謝進盛╱攝影)

台灣擁有40年書法經驗的海豚飛老師，常被問到寫字有什麼好處？她說，最大的好處是能靜下心和提升專注力。目前擔任國中特教班助理員的海豚飛，協助特教孩子上廁所、吃飯和做上課筆記，國中生上課都鬧哄哄的，但正是因為寫字所磨練出的能量，讓她能在吵雜中全神貫注，幫助自己碰到困難也能靜下心思考面對。

可文化交流 處事變通

不同書法形式的「虎」字。(本報資料照片)

「寫書法，還能改變一個人。」海豚飛表示，毛筆是軟的，寫字時手若僵硬，筆就不會聽你的話，必須保持彈性，根據不同字體的筆法去回應，例如寫行草，要行雲流水，不能有頓點，楷隸篆則需一筆一畫，講求方正。例如，過去有個同學，以前很固執，愛和家人吵架，寫了一段時間，處事懂得變通，這就是書法的影響力。

寫書法也是傳遞文化的最佳途徑！海豚飛表示，一對赴台旅遊的義大利 家庭，很喜歡書法藝術，經由朋友邀約，教他們寫春聯和自己的名字，過程非常開心，是很棒的文化交流。海豚飛認為，連義大利人都能寫書法了，何況台灣人呢？

發起寫心經 募集旅費

透過揮毫，海豚飛也開創不同的道路，她運用寫字專長，在臉書 發起寫心經，募集到日本東海北陸旅行一個月的旅費。可別小看寫心經，只要寫錯一個字就必須全部重來，需要極高的專注力。

書法能修身養性，也是傳達心意的國粹文化。當你專注投入，就像打一套拳，身心會進入非常舒服狀態，感覺自在，便能樂在其中。海豚飛說，寫字的好處不勝枚舉，希望將這美好分享給更多人，新的一年給自己新的嘗試，以楷書與隸書寫出專屬自己的開運春聯。