放鮮花招好運 新年告別單身 關鍵6招助攻

迎虎年家中需要有新氣象，人緣、桃花才會旺。(Getty Images)

過新年家中需要有新氣象，當然人緣、桃花也要有新氣象，大年初一，需要怎麼做，才能讓大家一整年都有好人緣、有貴人、好桃花上門呢？

別用假花取代鮮花

招桃花的方式有許多，大年初一家中要擺放新鮮花朵，襯托好運氣進家門。但切記別使用假花或乾燥花來取代鮮花，不僅對身體有害，還可能會招到爛桃花進門唷。

但由於鮮花的保存時間較短，只要鮮花有凋零、腐敗時，就要立即更換。男性將鮮花擺放在床頭的左側，可以增加更多好的桃花運外，還能為帶來好人緣。女性請將鮮花放置床頭的右側，才能有其效果。

家中要整理乾淨，好桃花才會上門。 (Getty Images)

佩戴2種水晶增能量

招桃花的方式其實許多人都會明白，主要是什麼樣的物品能招桃花呢？可以隨身佩戴粉水晶、草莓晶等，無需考慮到水晶品質好壞，畢竟水晶的形成過程都帶著能量，所以效果不會差。

長時間配戴這兩種水晶，可以增加自身魅力及迷人氣質，還能催促正姻緣的到來，想要結婚或單身的人，絕不能錯過招桃花必備神器。

玄關是門面不要雜亂

玄關清潔明亮，運氣才會好。 (Getty Images)

玄關是一進門第一眼看到的地方，對於單身的人來說，想要桃花運變好，就千萬別忽視這點。

玄關可以擺放些鮮花、綠色植物、百合、桃花等的植物來點綴，最重要是將雜亂的玄關整理乾淨，久久不穿的鞋、一進門任意擺置的外套，都要收起來。一進門見到乾淨及舒適才能將好運、財運、桃花運都迎進門。

外在形象是脫單關鍵

新年想要招到良緣，可以穿些鮮豔顏色衣服。 (Getty Images)

外在形象，並非指要多漂亮、多帥氣的人才能脫單。而是衣著上的變化，新年想要招到桃花，可以穿些鮮豔顏色衣服如：紅、白、黃等，讓人在年節氣氛中看起來不僅親切，也更亮眼。

體態上要靠平日裡的飲食、運動來克服跟維持，希望大家能維持美好跟健康的形象，衣著亮起來才能成為別人的風景，而不是只有你望著風景看。

好氣味記憶美好時光

香氣就如同每個人的每段記憶。好的氣味在發生事件的當下，能留下好印象，這就跟感情一樣，想要創造愛情、桃花中的美好時光，最好留著此刻的方式就是「氣味」。可選擇不艷俗的玫瑰香氣，巧妙瀰漫在寢室或居家中，讓好姻緣慢慢靠近自己。

月老姻緣線別綁腳上

什麼能搭配著更加強桃花運的方式呢？趁著過年期間，到月老廟求個紅色的姻緣線吧，為自己綁上或壓在枕頭下面，時間越長，桃花就會變得越來越旺。切記別把姻緣線綁在腳上，可能會讓愛情的運勢下降，想要脫單可就越來越難了。